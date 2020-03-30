تراجع بورصة دبى بنسبة 1.12% بمستهل التعاملات بضغوط هبوط سهم إعمار

كتب هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.12% خاسراً 20.55 نقطة ليصل إلى مستوى 1811.73 نقطة، متأثراً بضغوط هبوط أسواق المال العالمية نتيجة مخاوف انتشار فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 56.5 مليون سهم محققة ما قيمته 42.6 مليون درهم من خلال تنفيذ 986 صفقة لعدد 28 سهما، وارتفعت 7 أسهم، فيما انخفض 17 سهما، واستقرت 4 أسهم.

وتراجعت 5 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع الاستثمار بنسبة 2.32%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.95%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.93%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.32%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 4.94%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.86%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.56%، ثم سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار، بنسبة 2.20%، وتصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم بنك دبى التجارى بنسبة 4.98%، ثم سهم شركة دبى للاستثمار بنسبة 2.70%، فيما تصدر سهم إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولا حسب القيمة بحجم 5.3 مليون ورقة بقيمة 12.8 مليون درهم، والذى تراجع بنسبة 2.05%.

وفى سياق متصل أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة للشركة، حيث وافقت الجمعية على إصدار صكوك إسلامية بقيمة إجمالية 125 مليون درهم، وذلك من خلال طرح خاص لمستثمرين مؤهلين، كما وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة فى تنفيذ عملية إصدار الصكوك وتفويض وتكليف أى من أعضاء مجلس الإدارة منفردين بتمثيل الشركة وتوقيع وإبرام المستندات والعقود والاتفاقيات والخطابات الخاصة بإصدار الصكوك.

وفى سياق آخر أعلنت شركة اكتتاب القابضة، عن تحقيق صافى خسائر الخاص بمساهمى الشركة الأم خلال عام 2019 بلغت 72 ألف درهم مقابل صافى خسائر 109 ألف درهم العام السابق بنسبة انخفاض 12%، وبلغت خسائر السهم الأساسية 0.23% مقابل 0.35%، وبلغ إجمالى الإيرادات التشغيلية 69.1 ألف درهم مقابل 340.1 ألف درهم بنسبة انخفاض 80%، وبلغ صافى الربح التشغيلى 25.5 ألف درهم مقابل صافى خسائر 24.9 ألف درهم بنسبة نمو 202%.