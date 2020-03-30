اليوم السابع
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تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.38% بمنتصف التعاملات

الإثنين، 30 مارس 2020 12:09 م
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.38% بمنتصف التعاملات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط أحجام تداول ضعيفة.
 
وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 2.38% ليصل إلى مستوى 9527 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 1325 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.95% ليصل إلى مستوى 10939 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.1% ليصل إلى مستوى 3566 نقطة.
 
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 979 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 1.08% ليصل إلى مستوى 1026 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 647 نقطة.
 
وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة، إذ اشترى مجلس إدارة شركتى المصرية للمنتجعات السياحية، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 194 ألف سهم، 5 آلاف سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركتى مطاحن ومخابز شمال، اميرالد للاستثمار العقارى، 136 سهم، 564 سهم، على التوالى، واشترت أيضا مجموعة مرتبطة بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 415 ألف سهم.
 
 
فيما باعت مجموعة مرتبطة بشركات الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية، دايس للملابس الجاهزة، مصر الجديدة للإسكان والتعمير،  1000 سهم، 1.4 مليون سهم، 250 ألف سهم على التوالى، وباع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 500 ألف سهم.
 
قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 19 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الاثنين.
 
وضمت قائمة الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى مصر لصناعة الكيماويات، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، القناة للتوكيلات الملاحية، العبوات الطبية، المصرية لتطوير صناعة البناء، الإسماعيلية مصر للدواجن، قناة السويس لتوطين التكنولوجيا، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنك كريدى أجريكول مصر، الشرقية الوطنية للأمن الغذائى، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العربية للصناعات الهندسية، سماد مصر (ايجيفرت)، الخليجية الكندية للاستثمار العقارى العربى، مصر للأسواق الحرة. 
 

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