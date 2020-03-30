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تخصيص 29 مدرسة لصرف المعاشات بالشرقية.. تعرف على عناوينها

الإثنين، 30 مارس 2020 04:14 م
تخصيص 29 مدرسة لصرف المعاشات بالشرقية.. تعرف على عناوينها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تخصيص 29 مدرسة و 3 مراكز شباب كمنافذ جديدة لصرف معاشات شهر أبريل ، بجانب مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلى التابعه لجميع البنوك بهدف تيسير إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات، ومنع التكدس والازدحام أمام مكاتب البريد فى ظل ما إتخذته الدولة من إجراءات إحترازيه ووقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الشرقية أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بأصحاب المعاشات ، وتسعى لتوفير سبل الأمن والسلامة لهم، من خلال التوسع فى منافذ تقديم خدمة صرف المعاش لهم بالمدارس، ومراكز الشباب، منعاً للتكدس وحفاظًا على سلامتهم .

وأضاف المحافظ ، أنه تم التنسيق مع مدير أمن الشرقية ، لتوفير الحماية الأمنية اللازمة للعاملين بمكاتب البريد والمنافذ الجديدة بالمدارس ، ومراكز الشباب المعتمدة بعد تعقيمها جيدا وتوفير الأجواء المناسبة حتى يؤدى العاملون عملهم على أكمل وجه من الساعة الـ 8 صباحًا حتى الـ3 عصرًا.

يذكر أن محافظ الشرقية ، قد عقد إجتماع موسعاً مع مسئولى هيئتى ( البريد والتأمينات والمعاشات) بحضور وكيلى وزارتى التربية والتعليم والشباب والرياضة للاتفاق على تحديد المدارس ومراكز الشباب التى تصلح كمنافذ لمكاتب البريد لصرف المعاشات منها خلال شهر ابريل منعا للتزاحم على مكاتب البريد وماكينات الصرف الالى وبيانها كالاتى :

مركز الزقازيق : مدارس ( الثانوية بنات – الثانوية العسكرية – عمر الفاروق– عبد العزيز على – كفر محمد جاويش – الجهاد بشنباره الميمونه – غزاله الثانوية – جزيرة السعادة للتعليم الاساسى - ابو الاخضر الابتدائية - فرسيس الابتدائية – الفنية التجارية بالعصلوجى ).

 مركز منيا القمح : مدارس ( الصنافين القبلية الاعدادية – العزيزية الاعدادية – الخرافى بسنهوا – الشهيد فتحى بسنهوت – شلشلمون الابتدائية - التحرير – ميت بشار الاعدادية – الشهيد شريف ببيشه عامر – ناصر التجريبية – الابتدائية رقم 1 بالنعامنه – السعديين الابتدائية - الشهيد محمد موسى بملامس ) بجانب مراكز شباب ( التلين وبنى هلال والجديده).

مدينه القنايات: المدرسة الثانوية المشتركة.

مركز ديرب نجم: مدرسه ( الثانوية التجارية – المضيفة ).

مركز بلبيس: مدرستى ( اسماء بن ابى بكر – رحبه الروضة ).

مركز مشتول السوق: مدرسة زكى بدوى .

ليصل إجمالى عدد المدارس ومراكز الشباب المقرر صرف المعاشات منها 32مدرسه ومركز شباب.

وأوضح المحافظ ، أنه تم الحصر من قبل الهيئه القوميه للبريد للمناطق والمراكز ذات الكثافات العاليه فى صرف المعاشات ، وتم فتح أماكن أخرى بديله بها للتيسير والتسهيل على المواطنين وحمايتهم والحفاظ عليهم .

يشار إلى أن محافظة الشرقية، شددت على أهمية الإلتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى ( الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعه لها ، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

 


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