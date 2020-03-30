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الإثنين، 30 مارس 2020 07:27 م
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تخصيص 18 مدرسة بالبحيرة لتسليم شرائح التابلت للطلاب منعا للزحام

الإثنين، 30 مارس 2020 07:06 م
تخصيص 18 مدرسة بالبحيرة لتسليم شرائح التابلت للطلاب منعا للزحام اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تكدس الطلاب أمام مراكز الاتصالات للحصول على شرائح أجهزة التابلت الدراسية، وذلك فى إطار خطة الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف محافظ البحيرة، أنه تم تجهيز عدد من المدارس بكافة المراكز المختلفة لتسليم الطلاب المستفدين الشرائح الإلكترونية الخاصة بهم.

وأكد الدكتور محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أنه تم تخصيص 18 مدرسة ثانوية بجميع الإدارات التعليمية لتسليم شرائح التابلت للطلاب وذلك لمنع التجمعات والتكدس الشديد بين الطلاب، مضيفا أنه تم تجهيز تلك المدارس ودعمها بالمقاعد اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لمنع زحام الطلاب وذويهم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن ممثلى شركة الاتصالات يقومون بالانتقال الى المدارس المجهزة لتسليم شرائح التابلت الى الطلاب وتوقيع العقود الخاصة بذلك.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت أن جميع أجهزة التابلت الخاصة بطلاب الصفين الأول والثانى الثانوي، مجهزة للدخول على المنصات الخاصة بالتعليم من كافة وسائل الربط (شريحة البيانات - شبكة WIFI المنزلي).

وقالت الوزارة، إنها لم تحدد شركة اتصالات معينة أو تفضل شركة عن الأخرى لشراء شريحة بيانات الخاصة بالطلاب، مشيرة إلى أن إجراءات استخدام خطوط البيانات ينظمها جهاز تنظيم الاتصالات وفقًا للقانون.

وأضافت أنه سيتم نشر "كلمة السر، واسم المستخدم الخاص بالطلبة، والأكواد الخاصة بالامتحان التجريبي، وتوقيتات الامتحان" عن طريق تطبيق إلكترونى سوف ترسله الوزارة للطلاب على أجهزة التابلت أو من خلال موقع الوزارة، خلال الأيام المقبلة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن عقد اختبار تجريبى (بدون درجات) يوم 5 أبريل 2020 لطلبة الصف الأول الثانوي، يؤديه الطلاب من المنزل، كتدريب لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.

كما يؤدى طلبة الصفين الأول والثانى الثانوى امتحان نهاية العام الدراسى فى مايو على التابلت، من المنزل، فيما درسه الطالب فى الفصل الدراسى الثانى حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.


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