تخصيص 15 مدرسة كمكاتب لصرف المعاشات لمنع التزاحم فى مكاتب البريد فى القليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، أنه سيتم تخصيص 15 مدرسة كمكاتب لصرف المعاشات لمنع التزاحم في المناطق التي بها كثافات سكانية عالية.

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، مع أنور راضي مدير عام الادارة العامة للبريد بالقليوبية، ومحمد قاسم نائب المدير العام للبريد، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم الإجراءات المتخذة لتيسير إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات، ومنع التكدس في منافذ الصرف.

وأعلن المحافظ، خلال الاجتماع، أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة وتم اتخاذ حزمة من الإجراءات للتيسير علي المواطنين أثناء صرف المعاشات بدءا من أول شهر أبريل المقبل، حيث تم التنسيق مع الجهات المختصة بهيئة البريد وتم رفع حد السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي الخاص بالبريد المصري ليكون كما يلى:رفع الحد الاقصى للسحب للبطاقات إصدار بريد 4000 ( أربعة ألاف جنيها) إلى 10000 ( عشرة ألاف جنيها) يوميا، كما تم رفع الحد الاقصى للسحب للبطاقات إصدار بنوك إلى 4000 (أربعة الالف جنيها) بحد أقصى 2000 (ألفان جنيها فى العملية الواحدة)، وذلك تيسيرا على المواطنين خلال الفترة المحددة للصرف.

كما أعلن المحافظ، أنه سيتم تخصيص 15 مدرسة كمكاتب لصرف المعاشات لمنع التزاحم في المناطق التي بها كثافات سكانية عالية، كما تم مخاطبة مدير أمن القليوبية لتوفير دوريات أمنية لتأمين مقار مكاتب البريد ومخاطبة العمد والمشايخ والجمعيات الأهلية ليكون لهم دورا تنظيميا ومجتمعيا خلال فترة صرف المعاشات، كما تم تكليف رؤساء المدن والأحياء بمتابعة مقار مكاتب البريد والمدارس ومراكز الشباب لتكون جاهزة إداريا وتوفير ما يلزم لها.

كما طالب المحافظ، بإعداد أماكن إنتظار مجهزة للمواطنين وتزويدها بمقاعد ومظلات للتيسير علي كبار السن والحد من التزاحم خلال فترة صرف المعاشات، حيث تم مخاطبة وكيل وزارة الصحة للبدء في تطهير وتعقيم جميع المقار قبل وبعد صرف المعاشات وذلك حفاظا علي صحة المواطنين وفي إطار إجراءات المحافظة للحد من تداعيات إنتشار فيروس كرونا كإجراءا إحترازيا.



اجتماع محافظ القليوبية لبحث صرف المعاشات



محافظ القليوبية خلال الاجتماع