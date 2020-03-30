اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 09:00 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تخصيص 11 مدرسة بسوهاج لتسليم شرائح التابلت للطلاب

الإثنين، 30 مارس 2020 08:38 م
تخصيص 11 مدرسة بسوهاج لتسليم شرائح التابلت للطلاب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، عددا من المدارس داخل الإدارات التعليمية البالغ عددها 11 إدارة تعليمية، وهى 11 مدرسة لتسليم طلاب الصف الأول الثانوى الشريحة الخاصة بالتابلت.

 

ففى إدارة طما التعليمية تم ترشيح مدرسة طما الثانوية بنات وإدارة طهطا التعليمية وتم ترشيح مدرسة طهطا الثانوية بنات، وإدارة المراغة التعليمية تم ترشيح مدرسة الكراغة الثانوية الجديدة المشتركة، وإدارة جهينة التعليمية تم ترشيح مدرسة جمال الغيطانى الثانوية بنات وإدارة سوهاج التعليمية تم ترشيح مدرسة الشيماء الثانوية بنات وإدارة أخميم التعليمية تم ترشيح مدرسة قدرى وحسين الثانوية العسكرية ، وإدارة ساقلته التعليمية تم ترشيح مدرسة الثانوية بنات ،وإدارة المنشاة التعليمية تم ترشيح مدرسة الثانوية الجديدة ،وإدارة البلينا التعليمية تم ترشيح مدرسة الثانوية بنات، وإدارة جرجا التعليمية تم ترشيح مدرسة جرجا الثانوية بنبن ،وإدارة دار السلام التعليمية تم ترشيح مدرسة دار السلام الثانوية التجارية بنات لتسليم الشريحة الخاصة بتابلت طلاب الصف الأول الثانوى.

 

ومن جانبه شدد ماهر عبد الخالق وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج على مديري الإدارات التعليمية بضرورة متابعة عملية توزيع شرائح التابلت على الطلاب في المدارس وتنفيذ جميع التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن بكل دقة والتزام.

 

وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، على جميع مديري المدارس الثانوية المرشحة لتوزيع شريحة التابلت في سوهاج، بضرورة وجود العديد من نقاط التوزيع في كل مدرسة، تيسيرًا على الطلاب وتجنبًا للتكدس والتزاحم، كإجراء احترازي لمنع انتقال أي أمراض معدية ومكافحة انتشار فيروس كورونا.

 

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات قامت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتسليم شرائح التابلت اعتبارًا من الغد لطلاب الصف الأول الثانوى فى الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك تفاديًا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور فى فروع ومراكز مبيعات الشركة حرصُا على سلامتهم فى ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.

 

المدارس (1)
المدارس 

 

المدارس (2)
المدارس 

سوهاج

التابلت

شريحة التابلت

اخبار مصرية

اخبار مصر

مدارس سوهاج

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
من داخل الحجر الصحى المنزلى.. كيف احتفل سيرجيو راموس بعيد ميلاده وسط عائلته

من داخل الحجر الصحى المنزلى.. كيف احتفل سيرجيو راموس بعيد ميلاده وسط عائلته

على ناصية شارع إيامى ساكن مع أحزانى.. أغنية حسن شاكوش الجديدة لمسلسل البرنس

على ناصية شارع إيامى ساكن مع أحزانى.. أغنية حسن شاكوش الجديدة لمسلسل البرنس

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 30-3-2020 وعيار 24 بـ196.27 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 30-3-2020 وعيار 24 بـ196.27 ريال سعودى

الصحة: 47 إصابة كورونا.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 150.. ووفاة واحدة

الصحة: 47 إصابة كورونا.. وارتفاع حالات الشفاء إلى 150.. ووفاة واحدة

هل هناك علاقة بين الدرن وانخفاض إصابات كورونا بالشرق الأوسط؟

هل هناك علاقة بين الدرن وانخفاض إصابات كورونا بالشرق الأوسط؟

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة