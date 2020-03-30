تخصيص 11 مدرسة بسوهاج لتسليم شرائح التابلت للطلاب

سوهاج محمود مقبول

حددت مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، عددا من المدارس داخل الإدارات التعليمية البالغ عددها 11 إدارة تعليمية، وهى 11 مدرسة لتسليم طلاب الصف الأول الثانوى الشريحة الخاصة بالتابلت.

ففى إدارة طما التعليمية تم ترشيح مدرسة طما الثانوية بنات وإدارة طهطا التعليمية وتم ترشيح مدرسة طهطا الثانوية بنات، وإدارة المراغة التعليمية تم ترشيح مدرسة الكراغة الثانوية الجديدة المشتركة، وإدارة جهينة التعليمية تم ترشيح مدرسة جمال الغيطانى الثانوية بنات وإدارة سوهاج التعليمية تم ترشيح مدرسة الشيماء الثانوية بنات وإدارة أخميم التعليمية تم ترشيح مدرسة قدرى وحسين الثانوية العسكرية ، وإدارة ساقلته التعليمية تم ترشيح مدرسة الثانوية بنات ،وإدارة المنشاة التعليمية تم ترشيح مدرسة الثانوية الجديدة ،وإدارة البلينا التعليمية تم ترشيح مدرسة الثانوية بنات، وإدارة جرجا التعليمية تم ترشيح مدرسة جرجا الثانوية بنبن ،وإدارة دار السلام التعليمية تم ترشيح مدرسة دار السلام الثانوية التجارية بنات لتسليم الشريحة الخاصة بتابلت طلاب الصف الأول الثانوى.

ومن جانبه شدد ماهر عبد الخالق وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج على مديري الإدارات التعليمية بضرورة متابعة عملية توزيع شرائح التابلت على الطلاب في المدارس وتنفيذ جميع التعليمات الوزارية الصادرة في هذا الشأن بكل دقة والتزام.

وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم بسوهاج، على جميع مديري المدارس الثانوية المرشحة لتوزيع شريحة التابلت في سوهاج، بضرورة وجود العديد من نقاط التوزيع في كل مدرسة، تيسيرًا على الطلاب وتجنبًا للتكدس والتزاحم، كإجراء احترازي لمنع انتقال أي أمراض معدية ومكافحة انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات قامت بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتسليم شرائح التابلت اعتبارًا من الغد لطلاب الصف الأول الثانوى فى الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك تفاديًا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور فى فروع ومراكز مبيعات الشركة حرصُا على سلامتهم فى ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا.



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