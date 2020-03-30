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تخصيص مدرستين بكل إدارة تعليمية لصرف شرائح التابلت بالشرقية.. اعرف عناوينها

الإثنين، 30 مارس 2020 06:27 م
تخصيص مدرستين بكل إدارة تعليمية لصرف شرائح التابلت بالشرقية.. اعرف عناوينها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، عن تخصيص مدرستين ثانويتين بكل إدارة تعليمية على مستوى المحافظة لتسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات بالشرقية، حرصا على مصلحة الطلاب ولحل مشكلة تكدس أولياء الأمور أمام السنترالات للحصول على شريحة التابلت وذلك تفعيلا للإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

 

وناشد محافظ الشرقية أولياء الأمور والطلاب بالالتزام بالجدول المعتمد من مديرية التربية والتعليم والمحدد به المدارس المرشحة بكل إدارة تعليمية لتوزيع شرائح التابلت، متمنياً لأبنائه الطلاب النجاح والتوفيق واجتياز امتحانات الفصل الدراسى الثانى .

 

ومن جانبه أوضح رمضان عبد الحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، أنه بناء على تعليمات محافظ الشرقية بمنع ظاهرة الازدحام والتجمعات أمام منافذ الشركة المصرية للإاصالات فقد تم التنسيق مع الشركة المصرية للاتصالات بتوزيع شرائح الإنترنت لطلاب الصف الأول الثانوى لهذا العام داخل المدارس التى تم ترشيحها بالإدارات التعليمية على مستوى المحافظة بدلاً من مراكز وسنترالات الشركة المصرية للاتصالات لتجنب التكدس والازدحام.

 

وأشار وكيل الوزاره إلى أنه من حق الطالب والذى لديه شبكة إنترنت منزلى (واى فاي) والذى لم يتمكن من الحصول على شريحة التابلت من حقه أداء الامتحان من خلال الدخول عبر شبكة الواى فاى كنوع من التسهيل والتيسير على الطلاب.

 

يشار إلى أن محافظ الشرقية، شدد على أهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا على وكيلى وزارتى (الصحة- الزراعة) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشآت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

 

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين.

 

عناوين المدارس المرشحة لتسليم شرائح التابلت (1)
عناوين المدارس المرشحة لتسليم شرائح التابلت 

 

عناوين المدارس المرشحة لتسليم شرائح التابلت (2)
عناوين المدارس المرشحة لتسليم شرائح التابلت 

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