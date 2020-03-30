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الإثنين، 30 مارس 2020 04:26 م
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تخصيص الاستاد الرياضى ومراكز الشباب لصرف المعاشات بالبحيرة للحد من التزاحم

الإثنين، 30 مارس 2020 04:22 م
تخصيص الاستاد الرياضى ومراكز الشباب لصرف المعاشات بالبحيرة للحد من التزاحم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة تكدس المواطنين لصرف استحقاتهم من المعاشات وذلك لمواجهة انتشار عدوى فيروس كورونا، مضيفا أنه سيتم تجهيز عدد من الساحات والأماكن المناسبة لصرف المعاشات للحد من التزاحم ورفع الاعباء  من على كاهل المواطنين خاصة كبار السن .

أكد المحاسب محمد خميس رئيس مركز ومدينة دمنهور، أنه جارى تجهيز 3 أماكن مفتوحة لصرف المعاشات، وذلك لمواجهة التزاحم على مكاتب البريد ، مضيفا أنه تم تخصيص استاد دمنهور الرياضى ومدرسة معاذ بن جبل  ومركز شباب الحرية  لصرف المعاشات وتجهيز مقارتها بكافة أوجه الراحة لكبار السن ودعمها بالمقاعد والمكاتب للعاملين مع اتخاذ كافة الاجراءات الصحية والوقائية خلال صرف المعاشات.
 
وأوضح رئيس مدينة دمنهور، أن صرف المعاشات سيتم وفقا لآليات مجلس الوزراء فى هذا الشأن ومن خلالة ينتقل العاملين فى البريد إلى هذه المقار المؤقته لصرف استحقاقات المواطنين، وذلك مع التأمين الكامل من قبل الاجهزة الأمنية.
 
وأعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تمت دراسة عدة سيناريوهات ومقترحات للحد من التكدسات في مكاتب هيئة التأمينات ومنافذ صرف المعاشات البالغ عددها حوالي 4350 منفذا ومكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي ATM والتي يصل عددها الى 10 آلاف ماكينة صرف وتم الاستقرار على وضع آلية لتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة طوال الأسبوع الأول من شهر ابريل .
 
وأضافت أن أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف سيقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد وماكينات الصرف خلال أيام " الأربعاء والخميس والسبت" الموافقة  ( 1,2,4) من شهر ابريل ، أما أصحاب المعاشات أكثر من 1000 جنيه وحتى 2000 جنيه ويبلغ عددهم 2.5 مليون قائم بالصرف فسيقومون بصرف معاشاتهم أيام " الاحد والاثنين والثلاثاء " الموافق ( 5،6،7 ) من شهر ابريل . أما أصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه ويبلغ عددهم 1.8 مليون قائم بالصرف تقريباً فسيقومون بصرف معاشاتهم يومى الأربعاء والخميس 8 و9ابريل واعتبارًا من يوم الأحد 12 ابريل يكون الصرف متاحا لكل من لم يقم بصرف معاشه ،ومن يتخلف عن الصرف خلال المدة المحددة له يمكن له الصرف خلال الفترات اللاحقة .
 
وأكدت وزيرة التضامن  نيفين القباج  ،أن هذه الخطة تم وضعها بناء على تحليل طرق ومعدلات الصرف في مارس الماضي وكذلك تحليل فئات القائمين بالصرف خلال مارس ليتم وضع الخطة بشكل يحقق عدم التكدس ويحافظ على مصالح القائمين بالصرف من أصحاب المعاشات والمستفيدين منها . 
 
 
وأشارت إلى أنه تماشياً مع استراتيجية الدولة في التخفيف عن كاهل المواطنين فقد تقرر بشكل استثنائي السماح لكافة البطاقات التي كانت متوقفة بسبب عدم القيام بعملية تحديث البيانات والتنشيط التي يتم اجراؤها كل 6 أشهر دون توقف أو طلب إعادة التنشيط خلال الأشهر الثلاث القادمة ايضاً .
 
كما تم مخاطبة محافظ البنك المركزي لإلغاء الرسوم والعمولات المطبقة على رسم السحب من الصرافات الآلية لمدة 6 أشهر وذلك لتشجيع أصحاب المعاشات على السحب من ماكينات الصرف الآلي وتخفيف التكدس في منافذ الهيئة أو مكاتب البريد ، مع توفير صارفات آلية متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات ، مشيرة الى أنه تم التوجيه باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات لمنع انتشار العدوى بين المتعاملين والمترددين على الهيئة وتوفير وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية واجراء عمليات التطهير بشكل مكثف في مكاتب الهيئة ومنافذ صرف المعاشات.

 


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