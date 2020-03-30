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تحويل مستشفى صدر بسيون الجديدة لفندق لعزل المخالطين لمصابى فيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 04:34 م
تحويل مستشفى صدر بسيون الجديدة لفندق لعزل المخالطين لمصابى فيروس كورونا الدكتور عبد الناصر حميده وكيل وزارة الصحة بالغربية
الغربية – مصطفى عادل

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وقع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، برتوكول تعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، لتأسيس وتجهيز مستشفى صدر بسيون الجديد كفندق خاص لاستقبال وعزل المخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد، كتدابير احترازية لمدة 15 يوما.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة أن ذلك يأتى إيمانا منه بدور مؤسسات المجتمع المدنى فى مساندة الدولة فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها مصر والعالم أجمع والذى يعد واجبا وطنيا للجميع فى المقام الأول، وأعلنت المؤسسة الخيرية عن استعدادها التام لتجهيز المستشفى بكافة الأجهزة اللازمة من أسرة وشاشات تلفزيونية وفرش كامل ووسائل ترفيهية للمخالطين.

من جانبها قالت أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن المديرية ستساهم فى جعل المستشفى نموذجا يحتذى به لجميع المحافظات لمواجهة فيروس كرونا والحد من انتشار العدوى.

من ناحية أخرى اطلق النائب محمد كمال مرعى عضو مجلس النواب عن دائرة مركز المحلة ورئيس لجنة المشروعات بمجلس النواب، مبادرة لتطهير مدينة المحلة وقرى مركز المحلة بالكامل للحد من انتشار فيروس كورونا تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتعاون من مجلس مدينة المحلة وإدارة الطب البيطرى والإدارة الصحية والإدارة الزراعية وهيئة مياه الشرب والصرف الصحى والمجتمع المدنى وعدد من شباب المحلة من بينهم شريف العربى فى إطار المشاركة المجتمعية لمساندة الدولة لمواجهة انتشار وباء كورونا، بالاستعانة بـ 250 طنا من الكلور والمطهرات وتستمر لمدة 15 يوماً.

 


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