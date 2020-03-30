تحرير 24 محضرا للمخابز والمحلات التجارية فى حملة بالمنيا

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أبوقرقاص حملة مكبرة لضبط الأسواق، بناء على توجيهات العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، بالتعاون مع مباحث التموين، أسفرت عن تحرير 24 محضر مخالفات متنوعة.
وأكد رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص استمرار تلك الحملات بشكل يومى لضبط المخالفين، وعودة الإنضباط للأسواق لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، ومنع حالات الغش التجارى المتعددة.
ومن ناحية أخرى تابع المهندس محمد سيد رئيس المدينة بجميع القرى والأحياء أعمال النظافة. وتنطلق أعمال النظافة طبقا لدوريات منتظمة علي نحو يضمن نظافة الشوارع بما يتناسب والنهج الوطني في التدقيق على أمور النظافة ورفع التراكمات وتعقيم الشوارع، خاصة في ظل الظروف والإجراءات التي تتخذها الدولة لمكافحة فيرس كورونا المستجد. وتابع رئيس المدينة أعمال النظافة بجميع أحياء المدينة علي مدار الساعة.
ومن ناحية أخرى، كلف المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه دير مواس، بتعقيم الأماكن العامة داخل المركز وذلك بالتعاون مع المهندس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دير مواس.
فيما وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رئيس مدينة المنيا باتخاذ الإجراءات الاحترازية والسريعة لمواجهة فيروس كورونا فيما يتعلق بوجود ازدحام علي ماكينات الصراف بالبنوك، حيث وفرت الوحدة المحلية مقاعد لاستراحة العملاء في انتظار أدوارهم حتي لا يحدث تزاحم.
ومن جهة أخرى، يتابع رئيس مجلس المدينة ونوابه بالتعاون مع الإدارة البيطرية بالمنيا أعمال تطهير الشوارع والميادين الرئيسية.
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