تحرير 24 محضرا للمخابز والمحلات التجارية فى حملة بالمنيا

وأكد رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص استمرار تلك الحملات بشكل يومى لضبط المخالفين، وعودة الإنضباط للأسواق لتقديم أفضل خدمة للمواطنين، ومنع حالات الغش التجارى المتعددة.

ومن ناحية أخرى تابع المهندس محمد سيد رئيس المدينة بجميع القرى والأحياء أعمال النظافة. وتنطلق أعمال النظافة طبقا لدوريات منتظمة علي نحو يضمن نظافة الشوارع بما يتناسب والنهج الوطني في التدقيق على أمور النظافة ورفع التراكمات وتعقيم الشوارع، خاصة في ظل الظروف والإجراءات التي تتخذها الدولة لمكافحة فيرس كورونا المستجد. وتابع رئيس المدينة أعمال النظافة بجميع أحياء المدينة علي مدار الساعة.