اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 04:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 180 محضر تموينى وتشديد الرقابة على الأسواق والسلع التموينية فى المنوفية

الإثنين، 30 مارس 2020 03:40 م
تحرير 180 محضر تموينى وتشديد الرقابة على الأسواق والسلع التموينية فى المنوفية مبادرة رد الجميل
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية عن تحرير 180 محضر تموينى وذلك خلال الحملات التموينية التى شنتها مديرية التموينلتشديد الرقابة على  المنشأت التموينية والمحلات العامة والمخابز والأسواق حفاظاً على صحة و حقوق المواطنين.
 
وأوضح المحاسب عاطف الجمال،فى بيان له،أنه تم شن حملات تموينية مكثفة بدائرة المحافظة اليوم 30 مارس ، أسفرت عن تحرير 59 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة ، و121محضر أسواق لعدم الإعلان عن االأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي.

وأضاف الجمال ، أنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير محضر  ضد صاحب مخبز أفرنجى بناحية شما مركز أشمون والتحفظ علي شيكارة دقيق منتهية الصلاحية،وتحريرمحضر  أخرضد صاحب محل بقالة والتحفظ على 20كجم مقرمشات مجهولة المصدر،كما تم تحرير 4 محاضر ضد أصحاب محالات بقالة  وبيع حبوب بمركز الباجور والتحفظ على طن علف و13 كرتونة زيت طعام و5 كراتين مكرونة  مجهولة المصدر ، فيما تم تحريرمحضر ضد صاحب مصنع للمواد الغذائية  بناحية كفر الرمل مركز قويسنا لإستخدامة مواد غذائية مجهولة المصد والتحفظ على 2 طن ذرة صفراء  مجروشة مجهولة المصدر، ومحضر أخر ضد صاحب محل منظفات بناحية  كفر هلال مركز بركة السبع  لحيازتة منظفات منتهية الصلاحية والتحفظ على 9 كيس تايد و2 زجاجة كلوركس.

وأكد المحافظ على استمرار شن الحملات  التموينية لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


ومن جانب آخر،أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي إستمرار متابعة تنفيذ مبادرة "رد الجميل" والتي قد إنطلقت اليوم الأثنين في 14 هايبر ماركت بنطاق المحافظة للتأكد من الإلتزام بالأسعار المحددة والوقوف على مدى إقبال المواطنين عليها.

وأشار محافظ المنوفية إلي أن مبادرة " رد الجميل " تهدف الي توفير عدد من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تخفيفا علي كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة وتقتصر المبادرة علي السلع الأساسية فقط وهي" السكر والزيت والمسلي والأرز والمكرونة " بحيث يباع السكر ب 7.75 ج بدلا من 9 ج والزيت 900م ب 14.5 ج بدلا من 17 ج ومكرونة أدم 350جم ب 2.5ج بدلا من 3.5 ج ومسلي روابي ب 36 ج بدلا من 40 ج وأرز ب 7.75 ج بدلا من 9 ج علي أن تستمر المبادرة لمدة 15 يوم وتجدد وذلك من خلال المنافذ التالية ( جلهوم ماركت فرعى 1، 2  و الجيلانى ماركت فرعى 1، 2 وماركاتو ماركت  بمدينة شبين الكوم - وهايبر الوكيل والماسة وخير زاد بمدينة الشهداء -  وفرع الجمعية الإستهلاكية والتهامى ماركت بمدينة بركة السبع ، والجيلانى ماركت بمدينة منوف ، وهايبر جمال المعصراوى ومسعد البرعى بمدينة أشمون -  وهايبر وائل أبو زيد بمدينة السادات.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود محافظة المنوفية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية وعدد من أصحاب الهايبرات والتي تهدف إلي بيع عدد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة تخفيفاً عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة لتداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.

مبادرة رد الجميل (1)
مبادرة رد الجميل 
مبادرة رد الجميل (2)
مبادرة رد الجميل 
مبادرة رد الجميل (3)
مبادرة رد الجميل 
مبادرة رد الجميل (4)
مبادرة رد الجميل 

اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

المنوفيه

محافظ المنوفيه

محافظه المنوفيه

غلق

فيروس كورونا

حملات تموينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة