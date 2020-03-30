تحرير 180 محضر تموينى وتشديد الرقابة على الأسواق والسلع التموينية فى المنوفية

وأضاف الجمال ، أنه من أبرز القضايا التموينية التى تم ضبطها تحرير محضر ضد صاحب مخبز أفرنجى بناحية شما مركز أشمون والتحفظ علي شيكارة دقيق منتهية الصلاحية،وتحريرمحضر أخرضد صاحب محل بقالة والتحفظ على 20كجم مقرمشات مجهولة المصدر،كما تم تحرير 4 محاضر ضد أصحاب محالات بقالة وبيع حبوب بمركز الباجور والتحفظ على طن علف و13 كرتونة زيت طعام و5 كراتين مكرونة مجهولة المصدر ، فيما تم تحريرمحضر ضد صاحب مصنع للمواد الغذائية بناحية كفر الرمل مركز قويسنا لإستخدامة مواد غذائية مجهولة المصد والتحفظ على 2 طن ذرة صفراء مجروشة مجهولة المصدر، ومحضر أخر ضد صاحب محل منظفات بناحية كفر هلال مركز بركة السبع لحيازتة منظفات منتهية الصلاحية والتحفظ على 9 كيس تايد و2 زجاجة كلوركس.

وأكد المحافظ على استمرار شن الحملات التموينية لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



ومن جانب آخر،أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية علي إستمرار متابعة تنفيذ مبادرة "رد الجميل" والتي قد إنطلقت اليوم الأثنين في 14 هايبر ماركت بنطاق المحافظة للتأكد من الإلتزام بالأسعار المحددة والوقوف على مدى إقبال المواطنين عليها.

وأشار محافظ المنوفية إلي أن مبادرة " رد الجميل " تهدف الي توفير عدد من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة تخفيفا علي كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة وتقتصر المبادرة علي السلع الأساسية فقط وهي" السكر والزيت والمسلي والأرز والمكرونة " بحيث يباع السكر ب 7.75 ج بدلا من 9 ج والزيت 900م ب 14.5 ج بدلا من 17 ج ومكرونة أدم 350جم ب 2.5ج بدلا من 3.5 ج ومسلي روابي ب 36 ج بدلا من 40 ج وأرز ب 7.75 ج بدلا من 9 ج علي أن تستمر المبادرة لمدة 15 يوم وتجدد وذلك من خلال المنافذ التالية ( جلهوم ماركت فرعى 1، 2 و الجيلانى ماركت فرعى 1، 2 وماركاتو ماركت بمدينة شبين الكوم - وهايبر الوكيل والماسة وخير زاد بمدينة الشهداء - وفرع الجمعية الإستهلاكية والتهامى ماركت بمدينة بركة السبع ، والجيلانى ماركت بمدينة منوف ، وهايبر جمال المعصراوى ومسعد البرعى بمدينة أشمون - وهايبر وائل أبو زيد بمدينة السادات.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود محافظة المنوفية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية والغرفة التجارية وعدد من أصحاب الهايبرات والتي تهدف إلي بيع عدد من السلع الأساسية بأسعار مخفضة تخفيفاً عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الراهنة لتداعيات إنتشار فيروس كورونا المستجد.