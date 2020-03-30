اليوم السابع
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تجهيز 21 مدرسة إضافية بالشرقية كمنافذ لصرف المعاشات

الإثنين، 30 مارس 2020 09:46 م
تجهيز 21 مدرسة إضافية بالشرقية كمنافذ لصرف المعاشات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، تجهيز 21 منفذا إضافيا جديدا بمنطقة شمال الشرقية بالإضافة إلى 32 منفذا سابقا تم تجهيزهم والإعلان عنهم بمنطقة جنوب الشرقية ليصبح إجمالى عدد منافذ صرف المعاشات 53 منفذا للتخفيف من حدة الزحام على مكاتب البريد فى صرف المعاشات، مع استمرار هذه المكاتب فى أداء مهامها الأخرى، موضحاً أنه تم اختيار المدارس والمعاهد الازهرية ومراكز الشباب القريبة من مكاتب البريد ذات الإقبال الكثيف بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين فوق سن الستين والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض الفيروسية وخاصة فيروس كورونا المستجد.

 

وأضاف المحافظ أن المنافذ الجديدة التى تم تجهيزها وتأمينها بمعرفة مديرية أمن الشرقية سوف تبدأ أعمالها من بعد غدٍ الأربعاء 1 أبريل من الساعة 8 صباحا وحتى الثالثة عصرا، مشيراً إلى أنه تم اجراء اعمال التطهير والتعقيم بصورة جيدة وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره مع التأكيد على مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة لا تقل عن مترين بين المترددين على المنافذ لصرف المعاشات، وتجهيز أماكن مناسبة للانتظار حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

 

وأوضح محافظ الشرقية أن الهيئه القوميه للبريد قامت باعداد حصر للمناطق والمراكز ذات الكثافات العاليه فى صرف المعاشات وتم فتح اماكن اخرى بديله ( مراكز شباب – مدارس – معاهد أزهرية ) بها للتيسير والتسهيل على المواطنين ومنع التكدس والازدحام امام مكاتب البريد وحمايتهم والحفاظ عليهم وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا المستجد والحد من انتشاره .

 

وكشف محافظ الشرقية عن أسماء المنافذ التى تم تجهيزها بمنطقة شمال الشرقية لصرف المعاشات ومنع التزاحم أمام مكاتب البريد هى كالاتي:-

 

مركز الابراهيميه: مدرسة النصر الابتدائية بقرية مباشر

 

مركز الحسينيه : الجمعية النسائية

 

مركز فاقوس: مدرستى زكى بكفر الحاج عمرو -الشهيد ابراهيم صفوت- ومعهد الفتيات الازهرى

 

مركز كفر صقر: مدارس ( ابو الشقوق بقرية ابو الشقوق - وكفر صقر الثانويه الصناعيه - الهجارسة الاعدادية - ومجمع حانوت الازهرى - ومدرسة المؤانسة الابتدائية )

 

مركز ابو حماد: مدرستى ( السادات الإعدادية بنين - التجارة بنات بقرية الأسدية، بالاضافة الى مركز شباب الحلمية ).

 

مدينه القرين : مدرسة عبد الله النديم الابتدائية .

 

مدينه اولاد صقر : مدرستى ( عباس محجوب بقصاصين الازهار- و التجارة المشتركة بقرية الصوفية ).

 

مركز ههيا: مدارس( ههيا الثانوية بنين - ومدرسة قرية الزرزمون - و عصام قورة الثانوية بقرية العلاقمة - ومدرسه العواسجة بقرية العواسجة) .

 

مركز ابوكبير :  مدرسة اولاد موسى الثانوية.

 

 

 


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