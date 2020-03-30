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تجديد حبس عاطل متهم بقتل أحد أقاربه بسبب خلافات عائلية فى الصف

الإثنين، 30 مارس 2020 02:39 م
تجديد حبس عاطل متهم بقتل أحد أقاربه بسبب خلافات عائلية فى الصف حبس - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس شخص متهم بقتل أحد أفراد عائلته فى مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
 
وتلقى مركز شرطة الصف، بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص، بإحدى القرى التابعة للمركز، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وذكر شهود عيان، أن الشابين من عائلة واحدة، نشبت بينهما مشاجرة سابقة، وتجددت اليوم، ما أدى إلى مقتل أحدهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة التحقيق.
 
وعقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات، ومضمونها: كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى العقوبتين.
 
وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
 
وإذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجانى إخلالاً جسيًما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذى نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك، وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف أخر من الظروف والواردة فى الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين.
 
 
 

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