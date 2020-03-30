تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى انتحال الصفة وتزوير المحررات 45 يومًا فى الجيزة

جدد قاضى غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة حبس تشكيل عصابى 45 يومًا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، وانتحال صفة موظفين عمومين وتزوير محررات رسمية لاستخدامها فى النصب.

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى الجيزة تفاصيل جديدة حول سقوط تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على نشاط المتهمين، والوقائع المتورطين فيها خلال فترة نشاطهم.

تحقيقات النيابة العامة كشفت أن المتهمين انتحلوا صفة موظفين عمومين فى إحدى الجهات الحكومية، وقلدوا اختام حكومية وزوروا محررات رسمية منسوب صدورها لجهات حكومية فى الدولة، من أجل استخدامها فى نشاطهم الإجرامى للنصب على المواطنين والاحتيال عليهم، وجمعوا من خلال نشاطهم ما يقرب من 3 مليون جنيه.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين زعموا بأنهم موظفين عمومين فى إحدى الجهات الحكومية، واستغلوا تلك الصفة من أجل إيهام الراغبين فى شراء سيارات "اللوط" بقدرتهم على إرساء جلسات المزاد العلنى بجمارك السيارات بمطار القاهرة الدولى عليهم، واستولوا على أموال مالية ضخمة بموجب تلك الحيلة.

وأمرت النيابة بالتحفظ على 15 إفراج جمركى تفيد الموافقة على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن لوط سيارات حديثة، و3 إيصالات استلام منسوب صدورها لجهات حكومية، تفيد دفع الضحايا مبالغ مالية لصالح خزينة الجهة الحكومية، وايصالا استلام نقدية منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية يفيد توريد مبلغ 2 مليون و200 ألف جنيه نظير عملية اسناد مباشر لبيع 10 سيارات بالمزاد العلنى.

كما أمرت النيابة بالتحفظ على خطاب تكليف إدارى منسوب صدوره لإحدى الجهات الحكومية لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى على مركبات محجوزة بجمارك نويبع، وكمية من صور ضوئية لمستندات منسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية، وهى المضبوطات التى تم ضبطها بحوزة المتهمين، وعرضهم على مصلحة الطب الشرعى قسم التزييف والتزوير لفحصهم.

وأمرت النيابة بالتحفظ على المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين، فضلًا عن هواتف المحمولة المضبوطة بحوزتهم، وتفريغ المحادثات التى تمت بينهم عبر تطبيق "واتس آب" والتى تؤكد نشاطهم الإجرامى، وصور من المستندات المضبوطة.

واستدعت جهات المجنى عليه فى الواقعة لسماع أقوالهم (المبلغين)، فضلًا عن 9 مواطنين آخرين تعرضوا لواقعة الاحتيال والاستيلاء على أموالهم بذات بالأسلوب، للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، وطبيعة نشاط المتهمين.

كانت أجهزة الأمن نجحت فى ضبط عناصر تشكيل عصابى ارتكب وقائع النصب والاحتيال على المواطنين واستولوا على أموالهم، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من تعرض (3 أشخاص - مقيمين بمحافظة الجيزة) لواقعة نصب واحتيال والاستيلاء منهم على أموال طائلة بلغت تقريباً "ثلاثة ملايين جنيه"، من قِبل تشكيل عصابى انتحل أفراده صفة موظفين عموميين بإحدى الجهات الحكومية