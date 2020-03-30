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تجديد حبس المتهم بقتل سيدة مسنة لسرقتها فى مدينة نصر

الإثنين، 30 مارس 2020 11:41 ص
تجديد حبس المتهم بقتل سيدة مسنة لسرقتها فى مدينة نصر كلابش،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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 قرر قاضى المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية ، تجديد حبس عاطل 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى اتهامه بقتل سيدة مسنة لسرقتها بمدينة نصر. 

تلقى اللواء نبيل سليم ، مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة كائنة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص عُثر على جثة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية 72 عاما مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة "مالكة الشقة محل البلاغ" مسجاه على وجهها بصالة الشقة فى حالة متحللة، وملفوف حول عنقها حبل وتبين وجود آثار دماء بأرضية الصالة، وسلامة جميع منافذ الشقة ، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل 26 سنة مقيم بمنطقة الخصوص بالقليوبية وأصل بلدته بأسيوط.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق، مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بسابقة تعرفه على المجنى عليها وتردده عليها بمسكنها لقضاء احتياجاتها، ونظراً لمروره بضائقة مالية، وعلمه بثراء المجنى عليها اختمرت فى ذهنه فكرة التخلص منها وسرقتها، وفى سبيل ذلك قام باصطحابها من مسكنها للشقة محل البلاغ لإنهاء بعض أعمال التجديدات بها، وأثناء ذلك قام بمغافلتها وخنقها باستخدام حبل حتى فارقت الحياة واستولى على (هاتفها المحمول - مبلغ مالى 400 جنيه - المفاتيح الخاصة بها) وتوجه للشقة سكنها واستولى من داخلها على (خاتم ذهب- جهاز كمبيوتر "لاب توب" – شاحن - هاتف محمول - فيزا كارد - 2 وحدة تخزين خارجية "فلاشة" - كمية من الإكسسوارات - شمعدان كريستال)، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه، واتخاذ الإجراءات القانونية. 


بقتل مسنة فى مدينة نصر

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