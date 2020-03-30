تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط هبوط قطاع البنوك

كتب هانى الحوتى

تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى ورئيسى 50.

وصعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.01% رابحاً 0.570 نقطة ليصل إلى مستوى 4758.64 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.14% رابحاً 7 نقطة ليصل إلى مستوى 5108.57 نقطة، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.26% خاسراً 13.810 نقطة ليصل إلى مستوى 4071.12 نقطة، وهبط مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.47%، خاسراً 21.360 نقطة ليصل إلى مستوى 4001.19 نقطة.

وجرى التداول بمستهل التعاملات على 44.7 مليون سهم بقيمة 13 مليون دينار كويتى عبر 3623 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.22%، أعقبه قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.60%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.49%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.41%، ثم قطاعى البنوك والصناعة بنسبة 0.25%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.19%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.14%.

وجاء سهم "شركة منازل القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 15.35%، تليه شركة وربة للتأمين بنسبة 9.89%، ثم شركة التعمير للاستثمار العقارى بنسبة 5.88%، فيما تصدر سهم "شركة كامكو للاستثمار" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.15% ثم شركة أسمنت الهلال بنسبة 4.94%، ثم المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 4.90%.

وفى سياق آخر أعلن بيت التمويل الكويتى-بيتك، عن تأجيل انتخابات مجلس الإدارة لعدة أسباب، من ببنها الظروف الحالية، حيث لم يتسن لبعض المرشحين ولبيتك الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بطلبات الترشح.

وفى سياق متصل أعلنت شركة العقارات المتحدة، عن توقيع عقد زيادة تسهيلات مصرفية (قرض) مع أحد البنوك المحلية بمبلغ 7 ملايين دينار كويتى، يستحق فى 15 مارس عام 2023 وذلك بغرض تمويل التزامات الشركة، مضيفة أنه سيظهر أثر الزيادة فى التسهيلات المصرفية على التزامات الشركة طويلة الأجل.