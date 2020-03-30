اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 10:28 م
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تأجيل امتحانات الشهادة السودانية لحين إشعار آخر

الإثنين، 30 مارس 2020 10:00 م
تأجيل امتحانات الشهادة السودانية لحين إشعار آخر وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين
كتب كامل كامل

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أعلن وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين اليوم، تأجيل امتحانات الشهادة السودانية إلى أجل يحدد لاحقا مؤكدا ان التوقيت الجديد سيكون قبل مدة كافية وذلك بعد انجلاء جائحة الكرونا

فيما  قال وزير الثقافة والإعلام الناطق باسم الحكومة السودانية فيصل محمد صالح ، إن اللجنة العليا للطوارئ الصحية ، التابعة لمجلس الدفاع والأمن القومى ، قررت تمديد ساعات حظر التجول، ليبدأ من السادسة مساء، بدلا من الثامنة، وحتى السادسة صباحا، وذلك اعتبارا من غد.

 

وعقدت اللجنة العيا للطوارئ الصحية فى السودان اجتماعا مساء الأحد، واستمعت لتقارير عن آخر التطورات فيما يخص فيروس كورونا، وسبل مكافحته.

 

وكانت وزارة الصحة السودانية أعلنت تسجيل 6 اصابات بفيروس كورونا، كلها لعائدين من الخارج، وتوفيت إحداها، وقال صالح إن المحال التجارية غير المرتبطة بالسلع الغذائية ستُغلق من الساعة الرابعة عصرا.

 


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