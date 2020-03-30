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تأجيل امتحانات الثانوية بالسودان بسبب كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 11:19 م
تأجيل امتحانات الثانوية بالسودان بسبب كورونا عبدالله حمدوك
وكالات

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 أعلن وزير التربية والتعليم السوداني محمد الأمين التوم تأجيل امتحانات الشهادة الثانوية لهذا العام إلى أجل غير مسمى وذلك تقديراً للظروف الصحية التي تمر بها البلاد .
 
وعبر الوزير في منبر وكالة الأنباء السودانية (سونا) اليوم الاثنين عن عميق اعتذاره لكل الطلاب الممتحنين الذي يزيد عددهم عن 500 ألف طالب وطالبة ولأسرهم عن هذا التأجيل الذي أملته الظروف التي تمر بها البلاد كما دول العالم اجمع، مشيراً إلى أن هذا القرار اتخذ بكل شجاعة كما كان الحال في تحديد الموعد السابق للامتحانات.
 
وقال الوزير إن الوضع الحالي يطبق فيه حظر التجوال و منع السفر بين الولايات وحظر التجمعات كما أن حركة الطيران موقوفة بين الدول وكلها ظروف تهدف إلى تجنب انتقال المرض.
 
يشار إلى أن السودان اعلن عن حالتي وفاة من بين ست حالات إصابة.

عبدالله حمدوك

الشهادة الثانوية

السودان

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