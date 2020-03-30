بيونجيانج: واشنطن لن تتخلى عن سياستها العدائية رغم العلاقات الطيبة

قالت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، عبر وكالة الأنباء المركزية الكورية إن الولايات المتحدة لن تتخلى عن سياستها العدائية على الرغم من العلاقات الطيبة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال مسؤول كوري شمالي إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يقوض استعداد بيونجيانج للعودة إلى الحوار وانتقد تصريحات أدلى بها بومبيو في الآونة الأخيرة بخصوص العقوبات على كوريا الشمالية.

وكانت كوريا الشمالية قد قالت في وقت سابق اليوم إنها أجرت تجربة ناجحة لقاذفات صواريخ ضخمة متعددة الفوهات.

يذكر أن كوريا الشمالية انتقدت الولايات المتحدة لتناولها سجل بيونجيانج في حقوق الإنسان، وقالت إن "الإساءة اللفظية" من جانب واشنطن لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع المتوتر بالفعل في شبه الجزيرة الكورية.

وحذر بيان نشرته الوكالة الرسمية في كوريا الشمالية نقلا عن متحدث باسم وزارة الخارجية من أنه إذا حاولت الولايات المتحدة انتقاد نظام الحكم في كوريا الشمالية بالإشارة إلى مشكلات تتعلق بحقوق الإنسان فسوف "تدفع الثمن غاليا"