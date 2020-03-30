اليوم السابع
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بيدرسن: سوريا لن تتمكن من ردع فيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 10:39 م
بيدرسن: سوريا لن تتمكن من ردع فيروس كورونا كورونا ارشيفية
وكالات

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رجح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، أنها لن تتمكن من ردع تفشي فيروس كورونا، داعيا جميع الأطراف لوقف إطلاق النار.
 
وقال بيدرسن في كلمة ألقاها خلال اجتماع افتراضي لمجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين: "هناك خطر كبير في ألا تقدر سوريا على ردع الوباء نظرا للنزوح والظروف الصعبة في عدد من المخيمات".
 
وأشار إلى أن الإدارة في بعض المناطق السورية ضعيفة أو غير موجودة على الإطلاق، مضيفا أن النزاع المسلح الذي استمر لسنوات، دمر منظومة الرعاية الصحية.
 
وتابع أن هناك نقصا في عدد الأطباء والمعدات والمواد الطبية، مضيفا أن "الفيروس لا يفرق بين من يعيش في المناطق التي تحت سيطرة الحكومة وخارجها... فهو يهدد جميع السوريين".
 
وأشار إلى أنه توجه بالدعوة إلى وقف كامل وفوري لإطلاق النار على كامل الأراضي السورية من أجل فسح المجال أمام محاربة فيروس كورونا.

سوريا

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