بورسعيد تودع الدكتور أحمد اللواح شهيد كورونا من "الجيش الأبيض".. صور

بورسعيد – السيد فلاح

ودعت قبل قليل، محافظة بورسعيد، الدكتور أحمد عبده اللواح، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، والذي توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، عن عمر يناهز 57 عامًا.

ووصل الدكتور اللواح، قبل قليل بسيارة إسعاف، من مستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بمحافظة الإسماعيلية، دون أى مرافقين أو أحد من أسرته، فى وجود سيارة شرطة، ودخلت سيارة الإسعاف إلى مقابر العائلة بمدينة بورسعيد، دون مرافقين من أسرته، تم دفته بمقابر عائلته فى بورسعيد بمعرفة مسؤولى الصحة والشرطة، بينما تواجد قرابة عشرة أفراد خارج المقابر، وقاموا بأداء صلاة الجنازة غائب على الفقيد الراحل.

كان عدد من الأطقم الطبية العاملة وأفراد الأمن بمستشفى أبوخليفة للعزل بالإسماعيلية، قد أدوا ظهر اليوم، صلاة الجنازة على الدكتور اللواح، وقالت مصادر طبية بمستشفى بأبوخليفة للحجر الصحى، إنه تم أداء الشعائر الشرعية من تغسيل المتوفي، وتكفينه داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية، وتم إقامة صلاة الجنازة، قبل أن تغادر جثمان الفقيد إلى مسواه الأخير لدفنه بمقابر عائلته ببورسعيد.

ونعت نقابة الأطباء شهيد الواجب الدكتور أحمد عبده اللواح، كما نعى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ببالغ الحزن والأسي أبناء المحافظة، في وفاة الشهيد الدكتور أحمد اللواح أبن بورسعيد البار، وأستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، والذي وافتة المنية مساء أمس، داخل الحجر الصحى بمستشفي أبو خليفة بالإسماعيلية، أثر إصابته بفيروس كورونا، نتيجة اختلاطه مع مرضى مصابين في بورسعيد، داعيًا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بورسعيد، في بيان له أن الدكتور أحمد اللواح ضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة وقدم روحه أثناء تنفيذ رسالتة السامية تجاة أبناء بلدة، وأثناء تأدية واجبه الإنسانى والوطني تجاه مصابى كورونا، مشيرًا إلي أن أطقم الأطباء والتمريض هما خط الدفاع الأول في الحفاظ ورعاية صحة المواطنين وسوف تظل أعمالهم النبيلة خالدة علي مر العصور ويظهر ذلك بوضوح بعد أن قدم أحد أبناء الجيش الأبيض روحه فداء للوطن.

وقدم محافظ بورسعيد، الشكر لجميع أطقم الأطباء والتمريض والعاملين بمستسفي الحميات الذبن يواصلون الليل بالنهار من أجل التيسير علي المرضي في مواجهة الفيرس المستجد.

كانت الهيئة العامة للرعاية الصحية فرع بورسعيد أحد هيئات إدارة منظومة التأمين الصحي الشامل، كشفت تفاصيل وفاة الدكتور أحمد عبده اللواح، وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية إنه فى تمام الساعه العاشرة والنصف من مساء السبت، وردت مكالمه هاتفيه من الطبيب "شادي الخميسي" للإبلاغ عن الحالة منوها انها حرجه للغاية ومؤكدًا أنها ايجابية لفيروس كورونا المستجد كوفيد -١٩ وربما تحتاج إلي جهاز تنفس صناعي وعلي الفور تم التنسيق لنقله غلي مستشفي التضامن ببورسعيد.

وأضافت الهيئة العامة للرعاية الصحية إنه تم تجهيز غرفه إستقبال الحالات الحرجة بقسم الطوارئ بجهاز تنفس صناعي وماسك cpap وكان في انتظاره طاقم طبي مكون من مدير المستشفي وطبيب الرعاية المركزة وطبيب الطورائ وطاقم التمريض المدرب علي التعامل مع حالات كورونا المستجد.

وتابعت الهيئة إنه تم تقييم حاله الطبيب بدرجة حرجة للغاية حيث كانت نسبة الأكسجين بالدم منخفضة جدًا مع ارتفاع شديد في ضغط الدم وضيق حاد بالتنفس وتم التعامل مع الحالة وإعطاء العلاج اللازم لارتفاع ضغط الدم بعد إستشارة الدكتور محمد امام إستشاري القلب و الأوعية الدموية وإعطاء العلاج اللازم.

واوضحت الهيئة إنه تم التنسيق ايضًا مع الدكتور محمود الجرايحي مدير مستشفي الحميات للتنسيق فيما بيننا لاستكمال العلاج وفقا لبروتوكولات العلاج المحدثة من وزارة الصحة لفيروس كوفيد -١٩و بالفعل إستقرت الحاله وانخفض ضغط الدم وتحسنت نسبة الأكسجين بالدم لتصل إلى ٩٥%، ووفقًا لتعليمات وزارة الصحة والسكان وتم نقل الحالة لاحد مستشفيات العزل بعد التأكد من جاهزيتها للنقل لأقرب مستشفى عزل وهي أبو خليفة بالاسماعلية وتم التنسيق من خلال غرفتي الطوارئ والازمات بوزارة الصحة والسكان وبالهيئة العامة للرعاية لتحويله الحالة وتم التنسيق مع هيئه الإسعاف المصرية.

وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية إلي أنه تم نقل الطبيب بسيارة مجهزة بتنفس صناعي برفقه الدكتور مصطفي شعبان مدير المستشفي وطبيب الرعايه المركزة وطاقم الإسعاف وتم استقبال الحالة بمستشفى ابو خليفة ووضعها على جهاز التنفس الصناعي وتقديم الرعاية الطبية اللازمة وفقًا لبروتوكولات العلاج وشهدت الحالة أمس تحسنًا ملحوظًا.

وقالت الهيئة: بعد كل ذلك حدث تدهور مفاجئ في الحالة الصحية للطبيب أحمد اللواح ووافته المنية في تمام الساعة الثانية عشر وثلاثون دقيقة صباح اليوم الاثنين.

ووفقا لجهود التقصي الذي تقوم به مديرية الشئون الصحية في بورسعيد فإن الطبيب كان أحد المخالطين المباشرين المصابين بفيروس كورونا المستجد وكان تحت العزل الذاتي بمنزله قبل نقله للمستشفى.

وإذ تنعي الهيئة الدكتور أحمد اللواح طبيبًا وطنيًا مخلطًا وتقديرًا لجهود هذا العالم الجليل والطبيب المعطاء في خدمة أهالي محافظة بورسعيد وخدمة الإنسانية ستنيب الهيئة وفدًا رفيع المستوى لتقديم واجب العزاء لأسرته الكريمة.



صلاة الجنازة على الدكتور أحمد اللواح

مقبرة الدكتور أحمد اللواح

الدكتور أحمد اللواح

الدكتور أحمد اللواح

الدكتور أحمد اللواح





الدكتور أحمد اللواح





صلاة الجنازة على الدكتور أحمد اللواح