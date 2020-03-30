بسبب كورونا.. برامج تدريب الشباب بـ"الاتصالات" أونلاين

كتبت هبة السيد

تقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر هيئاتها التابعة العديد من برامج التدريب المختلفة للشباب، منها ما يتعلق بتحويل افكارهم الى شركات ناشئة واخرين لخلق جيل من المبرمجين وبرامج أخرى لاعتماد هندسة البرمجيات وغيرها، وخلال الفترة الاخيرة توقف العديد من برامج التدريب التقليدى تنفيذا لقرار وقف التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وتبحث الوزارة استكمالها اونلاين شان الكثير من البرامج التى تقدم اونلاين بشكل مجانى للمتدربين.

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن التدريب التقليدي بالمبادرات المختلفة لهيئات الوزارة، توقف حاليا تنفيذا للإجراءات الحكومية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ولكن بالمقابل تم الاعتماد على التدريب الرقمي من خلال برامج لشركات عالمية عبر الإنترنت.

وأضاف الوزير فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أنه تم الاتفاق على هذا الأمر مع معهد تكنولوجيا المعلومات ITI والمعهد القومى للاتصالات التابعين للوزارة، وذلك خلال مدة تعليق الدراسة.

وأوضح أن بعض البرامج التدريبية التى تتم تحت إشراف مركز الإبداع وريادة الأعمال التكنولوجي، التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، مثل رواد تكنولوجيا المستقبل لتدريب 16 الف شاب والمبادرة الخاصة بتدريب 10 آلاف شاب مصرى وإفريقي على الألعاب والتطبيقات الرقمية هى مبادرات رقمية بالاساس ولم تتوقف وتعتمد على برامج لشركات عالمية يتم منحها مجانا للشباب وتتحمل قيمتها الدولة.

قالت الدكتورة هالة الجوهرى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا"، لليوم السابع، ان البرامج التدريبية لمركز اعتماد وتقييم هندسة البرمجيات توقفت، تنفيذا للإجراءات التى تقوم بها الدولة لوقف التجمعات، ونبحث الية استكمالها مع المتدربين اونلاين، إلا إنها اوضحت إن غالبية البرامج التدريبية التى تشرف عليها الهيئة عبر مركز الإبداع وريادة الأعمال تتم اونلاين مثل رواد تكنولوجيا المستقبل، وإفريقيا لابداع الالكترونيات عبر برامج لشركات عالمية.

ومبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل، مبادرة التعلم التكنولوجي تم إطلاقها من أجل تدريب وتأهيل الكوادر المصرية الشابة على أحدث مجالات التكنولوجيا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات. وتقود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذ هذه المبادرة من خلال مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات. وتقوم المبادرة على توفير منظومة تعليمية تطبيقية عالية الجودة مبنية على شراكة الجامعات المرموقة والشركات الرائدة على مستوى العالم معتمدة على منصات متميزة للتعلم الإلكتروني (إدكس ويوداسيتي وكورسيرا) وتتكامل من خلال إتاحة مجموعات دراسية مساعدة ومحفزة وشبكات مراجعة للتقييم والمتابعة. ويؤدي ذلك كله إلى ترويج قيمة المعرفة والإبداع وخلق فرص عمل لشباب الخريجين وإعداد جيل من الشباب قادر على توظيف أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع القطاعات لتحقيق المزيد من التنمية والإنتاجية والتنافسية​.​​​​

ومبادرة رواد تكنولوجيا المستقبل هى مبادرة رئاسية تم إطلاقها منذ ثلاث سنوات تستهدف تدريب 16 الف شاب مصرى فى التخصصات التكنولوجية المختلفة لتمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى شركات ناجحة، أما مبادرة افريقيا لابداع الالكترونيات فهى مبادرة رئاسية تك إطلاقها منذ عامين وتخجف لتدريب 10 آلاف شاب مصرى وإفريقي وإنشاء 100 شركة ناشئة فى تخصصات التطبيقات الالكترونية و الالعاب الرقمية.

وكان الدكتور حسام عثمان نائب الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" التابعة لوزارة الاتصالات، قد صرح لليوم السابع، فى مطلع يناير الماضى، أن مركز اعتماد وتقييم هندسة البرمجيات يمتلك نحو 5500 شخص مختبر برمجيات مؤهلين بأفضل الشهادات العالمية فى تخصصات اختبار برمجيات المحمول و اختبار أمان البرمجيات و برمجيات التأمين ونستهدف لزيادتهم لنحو 10 الاف مختبر خلال عامين لتضع مصر بمركز متميز فى خدمات اختبار البرمجيات على مستوى العالم.

وأكد عثمان إن مركز اعتماد هندسة البرمجيات التابع للهيئة اعتمد 3 شركات برمجيات فى الصين نجحوا فى الحصول على معايير الجودة، ما يدل أن مصر تقدم خدمات على مستوى عالمى، وبذلك يرتفع عدد الشركات الحائزة على اعتماد الجودة من المركز المصرى فى الصين الى 20 شركة.

وتابع قائلا : " مصر لديها خطة للتوسع بهذا المجال فى دول مثل بنجلاديش و فيتنام و باقى قارة اسيا الى جانب الاستمرار فى تقديم خدمات اعتماد هندسة البرمجيات فى منطقة الخليج العربى، وهو ما يشير أيضا اننا نقدم خدمات عالمية من الهيئة عبر المركز لشركات خارج الحدود المصرية على مستوى العالم.