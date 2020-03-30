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بسبب المشروبات الكحولية.. مقهى بمنهاتن يقدم الشكر لفيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 02:53 م
بسبب المشروبات الكحولية.. مقهى بمنهاتن يقدم الشكر لفيروس كورونا مقهى
كتب محمد عبد المجيد

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تتبنى مقاهى ومطاعم نيويورك، التى يصفها حاكمها بأنها "قلب وروح" المدينة، قواعد جديدة للسماح لها بتوصيل العصائر ومشروبات الكوكتيل، أو بيعها خارج المطاعم والكافيهات، وسط الإغلاقات جراء فيروس كورونا، وبعدما جرى غلق المطاعم التى تسمح بأكل الطعام فيها، والمقاهى، لأجل غير مسمى فى جهود لاحتواء انتشار الفيروس، أمر حاكم نيويورك أندرو كومو بمراجعة قوانين الكحوليات فى محاولة لمساعدة المؤسسات على النجاة من الإغلاق.
 
وبموجب القانون الجديد، السارى منذ الثلاثاء الماضى، يمكن للحانات بيع المشروبات الكحولية للاستهلاك خارج الموقع، طالما أنها تباع إلى جانب طعام، وهذا هو أكثر التغييرات الجذرية لقوانين الكحوليات بنيويورك منذ إبطال منعها فى ثلاثينات القرن الماضى.
 
وفى السياق ذاته، يبيع "باتنت بيندينج" بمنهاتن، وهو مقهى بالنهار وحانة بالمساء، مشروبات كوكتيل ليتم تناولها خارج أراضيه فى برطمانات مغلقة وأكواب القهوة المصنوعة من الورق المقوى.
 
ويرافق كل طلب كيس من رقائق البطاطس، ويحصل الزبائن الذين ينفقون 50 دولاراً على «رول» مناديل حمام مجاناً، وهى سلعة أصبح الطلب كبيراً عليها فى ظل أزمة فيروس كورونا.
 
وتقول لافتة على المقهى: «كن سالماً احتس مشروباتك فى المنزل، احتساء الكحوليات خارج الحانة صار قانونياً الآن، شكراً كوفيد 19».
 

امريكا

نيويورك

منهاتن

كورونا

فيروس كورونا

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