بالأرقام.. خسائر قطاع السياحة العالمى بسبب كورونا الأعلى منذ عشرين عاما

كتبت آمال رسلان

تعرض قطاع السياحة العالمى لأزمة كبرى بسبب تفشى فيروس كورونا، وصفتها منظمة السياحة العالمية بأنها الاشد قسوة خلال ال20 عاما الماضية، معربة عن أملها فى أن تعود مجددا للتعافى عقب انتهاء الأزمة.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية ، زوراب بولوليكاشفيلي: "إن السياحة هي من بين أكثر المناطق تضررا من جميع القطاعات الاقتصادية. ومع ذلك ، فإن السياحة متحدة أيضًا في المساعدة على معالجة هذه الحالة الصحية الطارئة الهائلة، و أولويتنا الأولى أثناء العمل معًا للتخفيف من تأثير الأزمة ، لا سيما على العمالة ، ودعم جهود التعافي على نطاق أوسع من خلال توفير فرص العمل ودفع الرفاهية الاقتصادية حول العالم. "

وشدد على ان السياحة من أكثر المناطق تضررا من جميع القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن ملايين الوظائف داخل القطاع معرضة لخطر الضياع، و حوالي 80 ٪ من جميع الأعمال السياحية هي شركات صغيرة ومتوسطة الحجم، وكان هذا القطاع يقود الطريق في توفير فرص العمل وقدمت المنظمة إحصاءاتها عن خسائر القطاع خلال أكبر ثلاث أزمات مرت بالقطاع منذ عام 2000 وحتى الان، والتى كشفت أن خسائر عائدات السياحة بسبب كورونا ستكون الاعلى.

وإليك أبرز الازمات وخسائر القطاع وفقا لاحصائيات منظمة السياحة العالمية: 1- بلغ معدل الانخفاض عام 2001 مع أحداث 11 سبتمبر -3,1%. 2- وعام 2003 عند تفشي فيروس سارس كانت خسائر قطاع السياحة -0,4% فقط. 3- عام 2009 مع الأزمة المالية والاقتصادية العالمية كانت الخسائر -4%. 4- تتوقع منظمة السياحة العالمية إنخفاض في أعداد السائحين هذا العام 2020 بنسبة تتراوح من -20% إلى -30% عن عام 2019. 5- وسيتراوح انخفاض عائدات قطاع السياحة بين 300 – 450 مليار دولار انخفاض عن عام 2019.