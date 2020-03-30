اليوم السابع
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الإثنين، 30 مارس 2020 01:07 م
خالد صلاح
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باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. إصابة أكثر من 20 شخصا فى حادث خروج قطار ركاب عن مساره بالصين.. وكوريا الشمالية تعلن نجاح اختبار قاذفات صواريخ.. وإصابة مستشارة نتنياهو بفيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 12:00 م
باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. إصابة أكثر من 20 شخصا فى حادث خروج قطار ركاب عن مساره بالصين.. وكوريا الشمالية تعلن نجاح اختبار قاذفات صواريخ.. وإصابة مستشارة نتنياهو بفيروس كورونا أهم الأخبار العربية والعالمية
إعداد بيشوى رمزى

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لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.
 

كوريا الشمالية تعلن نجاح اختبار قاذفات صواريخ متعددة الفوهات

 
قالت وسائل إعلام رسمية، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية أجرت أحدث تجربة لقاذفات صواريخ ضخمة متعددة الفوهات، وإن التجربة كانت ناجحةوأطلقت كوريا الشمالية أمس صاروخين باليستيين قصيرى المدى على ما يبدو فى المحيط قبالة ساحلها الشرقى فى أحدث تجربة فى سلسلة غير مسبوقة من عمليات الإطلاق نددت بها كوريا الجنوبية بوصفها "غير لائقة" فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا فى العالم.
 
 

الجيش الأمريكى يدعم مدينة واشنطن بمستشفى ميدانى لمكافحة كورونا

 

لمواجهة الضغط المتزايد على المستشفيات فى مدينة واشنطن، وأحد مراكز وباء كورونا المستجد فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إنشاء، المساعدة بمساعدة الجيش الأمريكي . وعلى مدار الأسبوع الماضى، كان سلاح المهندسين فى الجيش مشغولاً بتحويل قاعات العرض الواسعة فى مركز المؤتمرات إلى منشأة طبية إضافية للتكفل بالمرضى من غير المصابين بفيروس كورونا، ليسهل على المرافق الطبية فى نيويورك تركيز العلاج على المرضى المصابين بكورونا.

إصابة أكثر من 20 شخصا فى حادث خروج قطار ركاب عن مساره وسط الصين

 
أصيب أكثر من عشرين شخصا بجراح، فى حادث خروج قطار ركاب عن مساره اليوم الاثنين، في مقاطعة "هونان" وسط الصين، وذكرت شركة "قوانجتشو المحدودة للسكك الحديدية الصينية" –في بيان اليوم- أن الحادث وقع في محافظة "يونجشينج" بمدينة "تشنتشو"، حينما كان القطار في رحلة من مدينة "جينان" بمقاطعة "شاندونج" شرقي الصين إلى "قوانجتشو" في مقاطعة "قوانجدونج" جنوبي الصين.
 
 

إصابة المستشارة البرلمانية لنتنياهو بفيروس كورونا

قال مسئولون اليوم الاثنين، إن الاختبارات أكدت إصابة مستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا الجديد لكن لم يعرف بعد إن كان نتنياهو البالغ من العمر 70 عاما قد تعرض لاحتمال الإصابة أو إن كان عمله قد تأثر بذلك.

القوات الأفغانية تقتل 6 من عناصر طالبان فى إقليم قندهار جنوب البلاد

تمكنت القوات الأفغانية من التصدى لهجوم لطالبان فى إقليم قندهار جنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل ستة مسلحين على الأقل خلال الاشتباكات، وقالت فرقة العمليات الخاصة -في بيان نقلته وكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس" اليوم الاثنين- إن مسلحى طالبان شنوا هجوما على قوات الأمن في منطقة معروف بإقليم قندهار الليلة الماضية.

وزير خارجية إيران ينتقد سياسة "المغانم" الأمريكية فى زمن كورونا

اعتبر وزير الخارجية الإيرانى، أنه إذا لم يستطع تفشى كورونا فى العالم وقف سياسة اللهاث وراء المغانم السياسية والأحادية المنفلتة، فإن العالم والقيم الأخلاقية ستفشل مرة أخرى. وأكد فى رسالة كتبها على موقع "إنستجرام" الليلة الماضية أنه "يدافع هذه المرة ليس فقط عن الحدود والمصالح، ولكن عن البشرية وعن الحياة وعن البقاء".

 
موريتانيا: العاصمة نواكشوط ومدينة كيهيدى بؤرتان لفيروس كورونا
 

أعلن وزير الداخلية واللامركزية الموريتانى محمد سالم ولد مرزوك، مدينتى نواكشوط وكيهيدى، بؤرتين لفيروس كوورنا المستجد. وأضاف فى بيان له، "أنه تم حصر الحركة والتنقل بالنسبة للمدينتين في نطاق محيطيهما الحضريين تفاديا لانتشار الفيروس بين السكان".

 

العراق يرصد "طيران غير مرخص" فوق مواقع عسكرية.. ورئيس الوزراء يحذر

حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدى من أى عمل هجومى على مواقع عراقية منوها بأنه تم رصد "طيران غير مرخص" فوق مواقع عسكرية عراقية. كانت القوات الأمريكية قد أعلنت انسمن قاعدة "كى 1" فى العراق، وتسلمها للقوات العراقية، أمس الأحد. وكانت القوات الأمنية العراقية قد تسلمت قاعدة القائم العسكرية فى الأنبار بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها فى وقت سابق من هذا الشهر.

وزير الصحة الكويتى: شفاء 5 حالات جديدة من كورونا بإجمالى 72 حالة
 
أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 5 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع إجمالى عدد الحالات التى تماثلت للشفاء إلى 72 حالة، وقال الشيخ باسل الصباح - في بيان صحفي اليوم الاثنين - إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الخمس من الفيروس.
 
 
 

 

 
 

 


باختصار

كورونا

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