باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. إصابة أكثر من 20 شخصا فى حادث خروج قطار ركاب عن مساره بالصين.. وكوريا الشمالية تعلن نجاح اختبار قاذفات صواريخ.. وإصابة مستشارة نتنياهو بفيروس كورونا

إعداد بيشوى رمزى

لكى لا تبحث كثيرًا وتبقى على دراية دائمة، بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصًا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

كوريا الشمالية تعلن نجاح اختبار قاذفات صواريخ متعددة الفوهات

قالت وسائل إعلام رسمية، اليوم الاثنين، إن كوريا الشمالية أجرت أحدث تجربة لقاذفات صواريخ ضخمة متعددة الفوهات، وإن التجربة كانت ناجحة . وأطلقت كوريا الشمالية أمس صاروخين باليستيين قصيرى المدى على ما يبدو فى المحيط قبالة ساحلها الشرقى فى أحدث تجربة فى سلسلة غير مسبوقة من عمليات الإطلاق نددت بها كوريا الجنوبية بوصفها "غير لائقة" فى ظل تفشى وباء فيروس كورونا فى العالم .

الجيش الأمريكى يدعم مدينة واشنطن بمستشفى ميدانى لمكافحة كورونا لمواجهة الضغط المتزايد على المستشفيات فى مدينة واشنطن، وأحد مراكز وباء كورونا المستجد فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إنشاء، المساعدة بمساعدة الجيش الأمريكي . وعلى مدار الأسبوع الماضى، كان سلاح المهندسين فى الجيش مشغولاً بتحويل قاعات العرض الواسعة فى مركز المؤتمرات إلى منشأة طبية إضافية للتكفل بالمرضى من غير المصابين بفيروس كورونا، ليسهل على المرافق الطبية فى نيويورك تركيز العلاج على المرضى المصابين بكورونا. إصابة أكثر من 20 شخصا فى حادث خروج قطار ركاب عن مساره وسط الصين أصيب أكثر من عشرين شخصا بجراح، فى حادث خروج قطار ركاب عن مساره اليوم الاثنين، في مقاطعة "هونان" وسط الصين، وذكرت شركة "قوانجتشو المحدودة للسكك الحديدية الصينية" –في بيان اليوم- أن الحادث وقع في محافظة "يونجشينج" بمدينة "تشنتشو"، حينما كان القطار في رحلة من مدينة "جينان" بمقاطعة "شاندونج" شرقي الصين إلى "قوانجتشو" في مقاطعة "قوانجدونج" جنوبي الصين.

إصابة المستشارة البرلمانية لنتنياهو بفيروس كورونا

قال مسئولون اليوم الاثنين، إن الاختبارات أكدت إصابة مستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا الجديد لكن لم يعرف بعد إن كان نتنياهو البالغ من العمر 70 عاما قد تعرض لاحتمال الإصابة أو إن كان عمله قد تأثر بذلك.

القوات الأفغانية تقتل 6 من عناصر طالبان فى إقليم قندهار جنوب البلاد