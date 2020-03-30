باختصار.. أهم الأخبار العربية والعالمية حتى الـ12 ظهرا.. إصابة أكثر من 20 شخصا فى حادث خروج قطار ركاب عن مساره بالصين.. وكوريا الشمالية تعلن نجاح اختبار قاذفات صواريخ.. وإصابة مستشارة نتنياهو بفيروس كورونا

كوريا الشمالية تعلن نجاح اختبار قاذفات صواريخ متعددة الفوهات
الجيش الأمريكى يدعم مدينة واشنطن بمستشفى ميدانى لمكافحة كورونا
لمواجهة الضغط المتزايد على المستشفيات فى مدينة واشنطن، وأحد مراكز وباء كورونا المستجد فى الولايات المتحدة الأمريكية، وتم إنشاء، المساعدة بمساعدة الجيش الأمريكي . وعلى مدار الأسبوع الماضى، كان سلاح المهندسين فى الجيش مشغولاً بتحويل قاعات العرض الواسعة فى مركز المؤتمرات إلى منشأة طبية إضافية للتكفل بالمرضى من غير المصابين بفيروس كورونا، ليسهل على المرافق الطبية فى نيويورك تركيز العلاج على المرضى المصابين بكورونا.
إصابة أكثر من 20 شخصا فى حادث خروج قطار ركاب عن مساره وسط الصين
إصابة المستشارة البرلمانية لنتنياهو بفيروس كورونا
قال مسئولون اليوم الاثنين، إن الاختبارات أكدت إصابة مستشارة لرئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بفيروس كورونا الجديد لكن لم يعرف بعد إن كان نتنياهو البالغ من العمر 70 عاما قد تعرض لاحتمال الإصابة أو إن كان عمله قد تأثر بذلك.
القوات الأفغانية تقتل 6 من عناصر طالبان فى إقليم قندهار جنوب البلاد
تمكنت القوات الأفغانية من التصدى لهجوم لطالبان فى إقليم قندهار جنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل ستة مسلحين على الأقل خلال الاشتباكات، وقالت فرقة العمليات الخاصة -في بيان نقلته وكالة الأنباء الأفغانية "خاما برس" اليوم الاثنين- إن مسلحى طالبان شنوا هجوما على قوات الأمن في منطقة معروف بإقليم قندهار الليلة الماضية.
وزير خارجية إيران ينتقد سياسة "المغانم" الأمريكية فى زمن كورونا
اعتبر وزير الخارجية الإيرانى، أنه إذا لم يستطع تفشى كورونا فى العالم وقف سياسة اللهاث وراء المغانم السياسية والأحادية المنفلتة، فإن العالم والقيم الأخلاقية ستفشل مرة أخرى. وأكد فى رسالة كتبها على موقع "إنستجرام" الليلة الماضية أنه "يدافع هذه المرة ليس فقط عن الحدود والمصالح، ولكن عن البشرية وعن الحياة وعن البقاء".
أعلن وزير الداخلية واللامركزية الموريتانى محمد سالم ولد مرزوك، مدينتى نواكشوط وكيهيدى، بؤرتين لفيروس كوورنا المستجد. وأضاف فى بيان له، "أنه تم حصر الحركة والتنقل بالنسبة للمدينتين في نطاق محيطيهما الحضريين تفاديا لانتشار الفيروس بين السكان".
العراق يرصد "طيران غير مرخص" فوق مواقع عسكرية.. ورئيس الوزراء يحذر
حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدى من أى عمل هجومى على مواقع عراقية منوها بأنه تم رصد "طيران غير مرخص" فوق مواقع عسكرية عراقية. كانت القوات الأمريكية قد أعلنت انسمن قاعدة "كى 1" فى العراق، وتسلمها للقوات العراقية، أمس الأحد. وكانت القوات الأمنية العراقية قد تسلمت قاعدة القائم العسكرية فى الأنبار بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها فى وقت سابق من هذا الشهر.
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