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انخفاض أسعار الذهب 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 701 جنيه للجرام

الإثنين، 30 مارس 2020 01:15 م
انخفاض أسعار الذهب 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 701 جنيه للجرام الذهب - ارشيفية
كتب ــ إسلام سعيد

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سجلت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الاثنين، مستهل تعاملات الأسبوع، هبوطا ملحوظا بقيمة 5 جنيهات للجرام، إذ بلغ عيار 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 701 جنيه للجرام، مع هبوط فى الأسعار العالمية للمعدن النفيس.

 

سعر الذهب اليوم..

 

عيار 18 سجل 601 جنيه للجرام

عيار 21 سجل 701 جنيه للجرام

عيار 24 سجل 801 جنيه للجرام

الجنيه الذهب 5608 جنيهات 

أوقية الذهب 1624 دولارا

 

وعالميا تراجعت أسعار الذهب فى الأسواق العالمية اليوم، مع توجه المستثمرين إلى جمع سيولة نقدية لتعويض خسائر أسواق الأسهم التى تعانى ضغط تفشى فيروس كورونا رغم إجراءات التحفيز النقدى المطروحة من قبل بنوك مركزية لدعم الأسواق .

 

تراجع سعر العقود الأجلة للذهب بنسبة 0.4% ليصل الى 1646.70 دولار للاوقية، كما تراجع سعر التسليم الفوري بنسبة0.7% ليصل الي مستوى1617.13 دولار.

 

ونقلت شبكة سي إن بي سي نيوز الأمريكية عن مايكل ماكرثي خبير بمجموعة (سي إم سي) الاستثمارية قوله "كلما زادت الأوضاع سوء كلما اصبحت العلاقة بين أسواق الأسهم والذهب أكثر تشابكا، موضحا أن مزيدا من التدهور في الاقتصاد العالمي سيهبط بأسعار الذهب مثلما سيفعل بأسواق الأسهم ".

 

وأوضح ماكرثي "لا اعنى أن الذهب فقد قيمته كملاذ أمن ولكن إذا اتجهت الأوضاع صوب مزيد من التدهور قد يتحول المعدن النفيس الي مصدر لجمع السيولة النقدية وبالتالي تقويض ميزته كملاذ يركن إليه المستثمرون وقت الازمات " .

 

وسارعت بنوك مركزية عدة الي اتخاذ رد فعل سريع من اجل امتصاص الصدمة الاقتصادية الناجمة عن تفشي وباء كورونا عبر حزمة من التدابير الاقتصادية قدرت إجمالي قيمتها بنحو ٧ تريليون دولار، من أجل تجنيب الشركات اعلان إفلاسها وتعويض المتعطلين عن العمل في الدول المنكوبة.

على صعيد العملات، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة عند مستوى 98.869.

 

 


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