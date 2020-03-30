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انتبه.. حواجز حديدية وخدمات مرورية فى محيط تحويلات طريق الفيوم

الإثنين، 30 مارس 2020 04:00 ص
انتبه.. حواجز حديدية وخدمات مرورية فى محيط تحويلات طريق الفيوم حواجز حديدية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حواجز حديدية وعززت من تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات بمحيط تحويلات مرورية بمحيط مناطق "ميدان الرماية – شارع الأهرام – محور المنصورية" بالجيزة، لمنع الزحام وذلك فى إطار الإجراءات والتدابير التى تقوم بها الإدارة العامة لمرور الجيزة (بمديرية أمن الجيزة) للحد من التكدسات المرورية الناتجة عن الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع تطوير (طريق الفيوم - ميدان الرماية – شارع الأهرام – طريق المنصورية) .

وقامت الإدارة بإجراء تحويلات مرورية بمحيط منطقة الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع، وذلك للحد من التكدسات المرورية بمحيط منطقة ميدان الرماية ومنطقة تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية وذلك على النحو التالى:

-القادم من ميدان الرماية ويرغب بالسير باتجاه شارع الملك فيصل والطريق الدائرى ومناطق كرداسة، يقوم بالسير فى الطرق التالية:

-السير يساراً باتجاه شارع الشمس بمنطقة حدائق الأهرام القديمة.

-استكمال السير بشارع الشمس حتى تقاطعه مع الطريق البطيء بمحور المنصورية.

-السير يميناً بالطريق البطيء بمحور المنصورية حتى فتحة الدوران المستحدثة المؤدية إلى محور المنصورية ومنه إلى شارع الملك فيصل يميناً، أو استكمال السير اتجاه الطريق الدائرى ومناطق كرداسة.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، برفع كفاءة شارع الشمس وإزالة أية معوقات مرورية وتم منع الانتظار بطول شارع الشمس بالكامل على الجانبين لتسهيل الحركة المرورية، كما تم وضع العلامات المروية والإرشادية وكافة التجهيزات اللازمة بمنطقة الأعمال خلال فترة التنفيذ لتسيير الحركة المرورية، لإرشاد قائدى المركبات ومنعاً من حدوث تكدسات مرورية.

وعززت، أمس الأحد، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

وشنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعى والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.


امن الجيزة

تحويلات مرورية

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طريق الفيوم الصحراوى

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