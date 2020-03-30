اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 08:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. انتهاء مهلة تقديم بيانات العاملين فى السياحة للوزارة

الإثنين، 30 مارس 2020 08:00 ص
اليوم.. انتهاء مهلة تقديم بيانات العاملين فى السياحة للوزارة منتجع سياحى
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تنتهى اليوم الإثنين المهلة التى منحتها الغرف السياحية لأعضائها من شركات وفنادق ومطاعم وبازارات ومراكز الغوص لتقديم بيانات تتضمن أعداد العاملين ورواتبهم، لبحث تقديم دعم لهم بعد تضررهم من توقف السياحة بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومدت الغرف السياحية المهلة الممنوحة لأعضاء الجمعية العمومية لابلاغها بأعداد العاملين رواتبهم الشهرية حتى الإثنين، حيث يتم ارسال بيان يضم عدد العاملين المؤمن عليهم بكل منشآة، وحجم مرتباتهم على ورق الشركة مختوما بخاتم الشركة وتوقيع المدير المسئول، وهذا الإجراء يأتى حرصاً منها لبحث كافة السبل لدعم المنشآت ومحاولة تخفيف الأعباء المادية عنها فى ظل الظروف الحالية.

وقالت الغرف السياحية فى منشورها الدورى الذى تم إرساله لجميع أعضاء الجمعية العمومية، إنها تستهدف من هذا الإجراء هوالتواصل مع الجهات المعنية لبحث إمكانية الحصول على تعويضات أو تحمل الدولة لقيمة مرتبات العاملين ، فى ظل التحركات التى تمت خلال الأيام الماضية من إصدار البنك المركزى تعليمات وتوجيهات للبنوك لمنح قروض ميسرة للمنشآت السياحية والفندقية.

وأكدت الغرف السياحية أنه تم تشكيل مجموعة عمل مع جميع رؤساء الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحكومة بطلبات لدعم المنشآت السياحية والعاملين بها. وأوضحت الغرفة أن هذا التحرك يأتى استمرارا للتفاعل مع الأزمة الحالية، والآثار السلبية المترتبة علي القطاع السياحي والعاملين به من جراء الإجراءات الدولية الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ولفتت الغرفة إلى أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية والقرارات التى اتخذتها الحكومة لدعم الفئات المتضررة من العاملين، جار دراسة بعض الإجراءات لمساندة قطاعات الدولة المتضررة من الأزمة ومنها العاملين بالقطاع السياحي إلى جانب ذلك عقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مع محمد سعفان وزير القوى العاملة لبحث دعم العاملين بقطاع السياحة وسداد مرتباتهم من قبل صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة.


السياحة

كورونا

العاملين بالسياحة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غرفة السياحة: إتاحة سداد الاشتراكات للشركات إلكترونيا ودورات تدريبية أون لاين

الأحد، 29 مارس 2020 02:27 م

خسائر السياحة فى الدول العربية تبلغ 30 مليار دولار نهاية أبريل بسبب كورونا

الأحد، 29 مارس 2020 11:50 ص

"السياحة والآثار" تعرض دعم القطاع السياحى على الحكومة بعد تأثره بكورونا

الأحد، 29 مارس 2020 02:06 ص

السياحة والآثار تنفى سقوط مأذنة مسجد أثرى بالدرب الأحمر

السبت، 28 مارس 2020 05:45 م

غرفة السياحة: ميكنة خدمات الشركات واتمامها أون لاين عبر الموقع الإلكتروني

السبت، 28 مارس 2020 03:54 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعترافات خطيرة للإرهابى محمد عفيفى حول محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

اعترافات خطيرة للإرهابى محمد عفيفى حول محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

"شكاوى البرلمان": ضم علاوات المعاش قرار تاريخى وأكثر من 4 ملايين مستفيد

"شكاوى البرلمان": ضم علاوات المعاش قرار تاريخى وأكثر من 4 ملايين مستفيد

انتهاء خامس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء خامس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

شاهد آخر أعمال تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة

شاهد آخر أعمال تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة

الكهرباء: 60% من العدادات الكودية يستخدمون خدمة تطبيق الدفع الإلكترونى

الكهرباء: 60% من العدادات الكودية يستخدمون خدمة تطبيق الدفع الإلكترونى

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

اختصاصات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى 7 نقاط

اختصاصات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى 7 نقاط

3 مبادرات هامة للتعليم العالى لمجابهة فيروس كورونا

3 مبادرات هامة للتعليم العالى لمجابهة فيروس كورونا

الأهرام للمجمعات الاستهلاكية: طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة وجميع السلع متوفرة

الأهرام للمجمعات الاستهلاكية: طرح 5 أطنان خضراوات وفاكهة وجميع السلع متوفرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة