اليوم.. انتهاء مهلة تقديم بيانات العاملين فى السياحة للوزارة

كتبت آمال رسلان

تنتهى اليوم الإثنين المهلة التى منحتها الغرف السياحية لأعضائها من شركات وفنادق ومطاعم وبازارات ومراكز الغوص لتقديم بيانات تتضمن أعداد العاملين ورواتبهم، لبحث تقديم دعم لهم بعد تضررهم من توقف السياحة بسبب فيروس كورونا المستجد.

ومدت الغرف السياحية المهلة الممنوحة لأعضاء الجمعية العمومية لابلاغها بأعداد العاملين رواتبهم الشهرية حتى الإثنين، حيث يتم ارسال بيان يضم عدد العاملين المؤمن عليهم بكل منشآة، وحجم مرتباتهم على ورق الشركة مختوما بخاتم الشركة وتوقيع المدير المسئول، وهذا الإجراء يأتى حرصاً منها لبحث كافة السبل لدعم المنشآت ومحاولة تخفيف الأعباء المادية عنها فى ظل الظروف الحالية.

وقالت الغرف السياحية فى منشورها الدورى الذى تم إرساله لجميع أعضاء الجمعية العمومية، إنها تستهدف من هذا الإجراء هوالتواصل مع الجهات المعنية لبحث إمكانية الحصول على تعويضات أو تحمل الدولة لقيمة مرتبات العاملين ، فى ظل التحركات التى تمت خلال الأيام الماضية من إصدار البنك المركزى تعليمات وتوجيهات للبنوك لمنح قروض ميسرة للمنشآت السياحية والفندقية.

وأكدت الغرف السياحية أنه تم تشكيل مجموعة عمل مع جميع رؤساء الغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف رئيس الإتحاد المصري للغرف السياحية للتقدم للحكومة بطلبات لدعم المنشآت السياحية والعاملين بها. وأوضحت الغرفة أن هذا التحرك يأتى استمرارا للتفاعل مع الأزمة الحالية، والآثار السلبية المترتبة علي القطاع السياحي والعاملين به من جراء الإجراءات الدولية الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

ولفتت الغرفة إلى أنه بناء على توجيهات رئيس الجمهورية والقرارات التى اتخذتها الحكومة لدعم الفئات المتضررة من العاملين، جار دراسة بعض الإجراءات لمساندة قطاعات الدولة المتضررة من الأزمة ومنها العاملين بالقطاع السياحي إلى جانب ذلك عقد الدكتور خالد العنانى، وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مع محمد سعفان وزير القوى العاملة لبحث دعم العاملين بقطاع السياحة وسداد مرتباتهم من قبل صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة.