اليوم السابع يحذر من صفحة مزيفة على فيس بوك تنشر أخبارًا مفبركة عن الحكومة

استغلت إحدى الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" لوجو "اليوم السابع"، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة عن الحكومة ليس لها أى أساس من الصحة، حيث قامت بنشر صورة مزعومة لرئيس الوزراء وادعت أن الحكومة قررت تغريم أى تاجر جملة أو قطاعى 30 ألف جنيه والسجن لمدة عام في حالة أى تلاعب بأسعار المنتجات، وذلك عن طريق لجان تمر وكأنهم مستهلكون.

وتحذر مؤسسة "اليوم السابع" قرائها الأعزاء من هذه الصفحات المجهولة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم "اليوم السابع" وتستغله فى النصب وخداع المواطنين، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "اليوم السابع".