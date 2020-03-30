النقل: الدفع بقطارات إضافية لمواجهة التكدس وتسهيل حركة الركاب

كتب رضا حبيشى

قالت وزارة النقل فى بيان لها اليوم إنه بخصوص الفيديو المتداول على بعض مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن حدوث بعض التكدسات فى قطار رقم 944 القادم من الزقازيق للقاهرة صباح اليوم الإثنين، فقد وجه وزير النقل المهندس كامل الوزير على الفور قيادات هيئة السكك الحديدية بتشغيل قطار مميز باكر من الزقازيق للقاهرة خلف هذا القطار لتخفيف الزحام.



وأشار بيان الوزارة أن السكة الحديد ستعلن اليوم عن تشغيل عدد من القطارات الإضافية لتسهيل حركة نقل الركاب وتجنب وجود ازدحام للركاب داخل القطارات خلال هذه الفترة.



وأكدت وزارة النقل انها تعمل على مدار الساعة لخدمة المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لامن وسلامة الركاب.



كان مواطنون قد لجأوا إلى تصوير فيديوهات عن زحام الآلاف داخل القطارات اليوم الإثنين ردا عن نفى المهندس كامل الوزير النقل بالأمس فى أحد البرمامج التلفزيونية عن عدم وجود زحام بالقطارات وأن الصور والفديوهات المتداولة قديمة.



وقام بعض المواطنون بنشر الفيديوهات على على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث ظهر فى الفيديوهات تكدس الآلاف من الركاب على الأرصفة بالقطار، وتحديدا قطار 144 القادم من الزقازيق إلى القاهرة.



وحرص المواطنون خلال تسجيل الفيديوهات على ذكر تاريخ يوم تصوير الفيديو وأنه يصورونه ردا على الوزير، قائلا: "اللى معندوش كورونا هيبقى عنده كورونا بسبب هذه الزحام".



واشتكى المواطنون من تكدس آلاف الركاب فى أغلب القطارات، وأن القيادات السكة الحديد لا تحرك لها سكانا لمواجهة هذا الزحام والتكدس، فيما طالب بعض المواطنين فى تعليقاتهم على صفحات المواقع التواصل الاجتماعى بإيقاف حركة القطارات حفاظا على المواطنين ومنع انتشار كورونا.



كان وزير النقل دخل فى مداخلة هاتفية فى أحد البرنامج التلفزيونية مساء أمس وأكد أن المتداول عن وجود زحام بالقطارات من فيديوهات أو صور قديم ويرجع ليوم الأربعاء الماضى، وأنه لم يعد موجود زحام بالقطارات وأن الركاب أصحبت تجلس على المقاعد بعربات القطارات بعد اختفى الزحام.



وأعقبت وزارة النقل مداخلة الوزير بإصدار بيان صحفى أكدت فيه أن الفديو المتداول عن الزحام قديم وأنه تم الدفع بقطارات إضافية لمواجهة هذا الزحام مع تقليل زمن التقاطر، مستنكرة نشر فيديوهات قديمة عن تكدس بالقطارات.



