المكسيك تؤكد 145 إصابة جديدة و4 وفيات بفيروس كورونا

مكسيكو سيتى (رويترز)

قالت وزارة الصحة فى المكسيك، يوم الأحد، إنها أكدت 145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إلى جانب أربع حالات وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وارتفع إجمالى عدد الإصابات إلى 993 بينما زاد عدد الوفيات إلى 20 حالة.

وقالت وزارة الصحة المكسيكية يوم الجمعة إنها سجلت 717 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا مقارنة مع 585 فى اليوم السابق.

وأضافت الوزارة أن المكسيك شهدت حتى الآن 12 حالة وفاة مقارنة مع 8، وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية، الثلاثاء الماضى ، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالى إلى 405 حالات.

وحسب وكالة الأنباء البحرينية، ، تم تسجيل 5 وفيات بشكل إجمالى جراء الإصابة بالفيروس، كما أن هناك 1219 حالة مشتبها بها، إلى جانب تأكيد عدم إصابة 2161 شخصا، بعدما جاءت نتيجة اختباراتهم سلبية.

وبدأ سريان القيود الجزئية على الحياة العامة فى المكسيك مع إغلاق المدارس ودور السينما والمتاحف وتعليق الأحداث والمناسبات العامة، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) فى البلاد إلى 316 حالة.