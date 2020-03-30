اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 11:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المصرف المركزى الإماراتى يحذر المواطنين من أنشطة احتيالية تحمل اسمه

الإثنين، 30 مارس 2020 11:42 ص
المصرف المركزى الإماراتى يحذر المواطنين من أنشطة احتيالية تحمل اسمه المصرف المركزى الإماراتى ـ أرشيفية
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر مصرف الإمارات المركزى العملاء من عمليات احتيال تحمل اسمه قد يتعرضون لها من أشخاص يحاولون استغلال الظروف الراهنة . وفق وام، حيث أكد المصرف المركزي ـ في بيان له اليوم- أنه لا يطلب من العملاء الإفصاح عن المعلومات الخاصة مثل المعلومات الشخصية ومعلومات الحساب المصرفي، محذرا العملاء وحاثهم على التنبه من المكالمات الهاتفية والرسائل التي قد تصلهم عبر تطبيق الواتساب تدعي أنها من المصرف المركزي، وهي ذات طبيعة احتيالية.

ويشدد المصرف على العملاء عدم الإجابة على مثل هذه المكالمات والرسائل، وعدم فتح أي رابط مرفق بها لتجنب تعرض البيانات للمواقع الإلكترونية الاحتيالية، بالإضافة إلى ضرورة إبلاغ السُلطات المعنية.

وأكد ضرورة إدراك العملاء أن المصرف المركزي لا يتواصل معهم عبر مكالمات هاتفية ما لم يتم تسجيل شكوى المستهلك عبر القنوات الصحيحة مع وجود رقم مرجعي ولا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي إطلاقاً للاتصال بالأفراد أو الشركات.

وطالب المصرف المركزي العملاء بوجوب إبلاغ السُلطات المعنية بأي مكالمة يُشتبه بأنها احتيالية، مؤكدا أنه يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة للحدّ من هذه العمليات الاحتيالية.


الامارات

المركزى الاماراتى

مصرف الامارات

جرائم احتيال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تفاصيل حدود سحب الفلوس من ATM وفروع البنوك.. مع أحمد يعقوب

تفاصيل حدود سحب الفلوس من ATM وفروع البنوك.. مع أحمد يعقوب

أكاديمية روسية تعلن بدء ابتكار 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا

أكاديمية روسية تعلن بدء ابتكار 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا

إعرف إزاى وإمتى هيتم صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. فيديو

إعرف إزاى وإمتى هيتم صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. فيديو

اعترافات خطيرة للإرهابى محمد عفيفى حول محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

اعترافات خطيرة للإرهابى محمد عفيفى حول محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

"شكاوى البرلمان": ضم علاوات المعاش قرار تاريخى وأكثر من 4 ملايين مستفيد

"شكاوى البرلمان": ضم علاوات المعاش قرار تاريخى وأكثر من 4 ملايين مستفيد

انتهاء خامس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء خامس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

شاهد آخر أعمال تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة

شاهد آخر أعمال تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة

الكهرباء: 60% من العدادات الكودية يستخدمون خدمة تطبيق الدفع الإلكترونى

الكهرباء: 60% من العدادات الكودية يستخدمون خدمة تطبيق الدفع الإلكترونى

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة