الكويت تسجل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

وكالات

سجلت الصحة الكويتية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 11 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ، ليرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة إلى 266 حالةً.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، أوضح المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند فى مؤتمر صحفي اليوم، إن الحالات هى حالتان مرتبطتان بالسفر بواقع ( حالة لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر إلى المملكة المتحدة وحالة مرتبطة بالسفر إلى المملكة العربية السعودية وهي من الجنسية السعودية ) .

وأضاف السند أنه سجلت 8 حالات مخالطة بواقع (حالة لمواطنة كويتية مخالطة لحالات مرتبطة بالسفر إلى فرنسا وسويسرا وسبع حالات من الجنسية الهندية مخالطة لحالات ثبتت إصابتها بالمرض نفسه ) وهناك ( حالة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية وهي قيد التقصي الوبائي ).