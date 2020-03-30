الكهرباء: الانتهاء من تغذية عدد من المشروعات الاستثمارية بمطروح والربط الدولى مع ليبيا

كتبت رحمة رمضان

تلقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة تقريراً من الشركة المصرية لنقل الكهرباء يوضح أنه تم الانتهاء من عدد من الأعمال لتغذية المشروعات الإستثمارية لمدينة برج العرب والساحل الشمالى وتأمين التغذية لمدينة مطروح والسلوم والربط الدولى مع ليبيا حيث تم:ـ



- محطة محولات برج العرب الترفيهية جهد 220/66/22 ك.ف وكذلك توسيع محطة محولات العميد جهد 220/66 ك.ف عدد 2 خلية جهد 220 ك.ف وذلك بتكلفة إستثمارية تبلغ حوالى 193 مليون جنيه مصرى،



- الخط الهوائى ابو المطامير /غرب برج العرب الترفيهية جهد 220 ك.ف ويبلغ طول الخط حوالى 40 كم بتكلفة إستثمارية تبلغ حوالى 35,2 مليون جنيه مصرى.



- دائرتى العميد / برج العرب الترفيهية جهد 220 ك.ف بطول يصل إلى حوالى 37.5 كم بتكلفة إستثمارية تبلغ حوالى 28,2 مليون جنيه مصرى.



- دائرتى مطروح/ برج العرب الترفيهية جهد 220 ك.ف بطول يصل إلى حوالى 258,1 كم بتكلفة إستثمارية تبلغ حوالى 36,3 مليون دولار + 1,5 مليار جنيه مصرى،



- فتح خط بنجر السكر / برج العرب الصناعية جهد 66 ك.ف على محطة محولات برج العرب الترفيهية بتكلفة إستثمارية تبلغ حوالى 3,6 مليون جنيه مصرى ،



- توسيع محطة محولات مطروح ومحطة محولات برج العرب الترفيهية جهد 220/66 ك.ف بعدد 2 خلية جهد 220 ك.ف لكل منهما بتكلفة إستثمارية تبلغ حوالى 45 مليون جنيه مصرى ( توريدات فقط) ،



وأكد شاكر فى بيان له اليوم، أنه جارى العمل على قدم وساق فى جميع الشركات التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وبإتباع جميع الإجراءات الإحترازية ضد إنتشار فيروس كورونا، لتنفيذ المشروعات فى مواعيدها المقررة سواء لتدعيم شبكة النقل من خلال إنشاء خطوط نقل كهرباء حديثة أو تدعيم خطوط أوإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، وخاصة لتدعيم شبكات نقل الكهرباء بالصعيد والمحافظات الأكثر احتياجاً ، وكذلك مشروعات تدعيم شبكة التوزيع.



كما أكد شاكر على الإهتمام الذى يوليه القطاع لتنفيذ كافة مشروعات التطوير بكفاءة وجودة عالية.