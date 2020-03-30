"الكحة" تهمة يعاقب عليها القانون.. كورونا يغير نظرة بريطانيا للجريمة.. فيديو

كتبت: نهال طارق

يبدو أن وباء كورونا القاتل سيخلف نوعاً جديداً من الجرائم، فبخلاف الجرائم والتجاوزات المتعارف عليها بموجب دساتير وقوانين الدول المختلفة حول العالم، وتلك التي يضيفها المشرعون من آن إلى آخر، بات "السعال المتعمد" تهمة تستوجب العقاب، وهو ما بدأ بالفعل في بريطانيا.

فبحسب تقرير نشرته صحيفة الاندبندنت البريطانية، فإن السعال والبصق المتعمد صار جريمة يتم التحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها بسبب انتشار وباء كورونا وخروجه عن السيطرة في المملكة المتحدة، خاصة بعدما أصاب الوباء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وعدد من الوزراء.

وتلقت الشرطة البريطانية في الفترة السابقة عددا لا بأس به من البلاغات عن أفراد يقومون بالسعال عمدا.

وقالت شرطة مانشستر اتها تلقت بلاغا يوم 17 من مارس يفيد قيام مراهق يبلغ من العمر 14 عاما بالسعال عن قصد بالقرب من سيدة عجوز (66 عاما) ويصرخ قائلا: "فيروس كورونا"

وفي الأسبوع الماضى، أعلنت دائرة النيابة العامة (CPS) أن مثل هذه الحوادث ستعامل على أنها اعتداء وقد تم توجيه الاتهام إلى الصبي الآن.

وفي لندن تم القبض على شاب يبلغ من العمر 24 عاما عندما تعدى على احد وحدات الشرطة التي كانت تسير في العاصمة حيث ظل يصرخ ويشير إليهم بألفاظ خارجة وعندما توقف الضباط للتحدث معه، قالوا إنهم صاح قائلاً إنه مصاب بكورونا وبدأ في السعال ونشر الرذاذ على الضباط.

وقال متحدث باسم الشرطة إن الرجل بدأ بعد ذلك في مهاجمة الضباط والتعدى بالضرب وتم القبض عليه للاشتباه في جرائم الاخلال بالنظام العام والاعتداء على ضابط.

وألقت الشرطة في برايتون القبض على رجل يبلغ من العمر 65 عامًا بعد ذلك بحوالي ساعة بعد أن بصق عليهم واستخدم "كلمات أو سلوكيات تهديدية أو مسيئة أو مهينة"، وأجبر ضابط في مانشستر على الدخول في العزل كإجراء احترازي بعد السعال من قبل رجل يدعي أنه مصاب بفيروس كورونا يوم الخميس.

ووفقا للتقرير أعلنت دائرة حماية الأسرة في الاسبوع الماضي أنه يمكن معاقبة السعال المتعمد على عمال الطوارئ بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وقال ماكس هيل كيو سي، مدير النيابات العامة: "هذه جريمة ويجب أن تتوقف.. تقف شرطة الأحوال الشخصية وراء عمال الطوارئ والأساسيين ولن تتردد في مقاضاة أي شخص يهددهم أثناء قيامهم بواجباتهم الحيوية".

كما مُنحت الشرطة السلطة للقبض على الأشخاص أو دفع غرامة تصل إلى 960 جنيهًا إسترلينيًا لخرقهم قواعد الاغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، حيث اغلقت الشرطة الأعمال غير الضرورية وحظرت التجمعات العامة لأكثر من شخصين.

وقال ضباط كبار إن الاعتقالات ستكون الملاذ الأخير، حيث يحاول الضباط أولاً تشجيع الناس على اتباع القانون الجديد والعودة إلى منازلهم - واستخدام الغرامات - ولكن تم الإبلاغ عن العديد من الحوادث خلال عطلة نهاية الأسبوع، حبث تم اتهام رجل بمخالفة اجراءات الإبعاد الاجتماعي بعد أن تسبب في ذعر خارج سوبر ماركت.

وقالت الشرطة في وارينجتون إنها استدعت ستة أشخاص إلى المحكمة ليلاً بتهم تتعلق بجرائم فيروس كورونا بما في ذلك المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم "في رحلة بسبب الملل" كما يقولون

وفي مؤتمر صحفي يوم الجمعة ، قال مسئولون إن قوات الشرطة تلقت مكالمات كثيرة من أفراد الجمهور الذين أبلغوا عن جيرانهم بزعم انتهاكهم الإغلاق واللوائح، وقال مارتن هيويت ، رئيس المجلس الوطني لرؤساء الشرطة ، إن الضباط "سيستجيبون بطريقة متناسبة" لأنهم يتعاملون مع غياب الموظفين بسبب فيروس كورونا.