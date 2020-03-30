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القليوبية تستغل أوقات الحظر لتطهير شوارع المدن ضد كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 10:49 م
القليوبية تستغل أوقات الحظر لتطهير شوارع المدن ضد كورونا تعقيم شوارع القليوبية خلال فترة حظر التجوال
القليوبية إبراهيم سالم

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واصلت مدن محافظة القليوبية استغلال ساعات حظر التجوال والتي تبدأ من الساعة السابعة مساءا وحتى السادسة صباحا وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، لإجراء اعمال التطهير والتعقيم للشوارع والمؤسسات الحكومية ودور العبادة بتلك المدن.

ودفعت مدن المحافظة بسيارات التعقيم لتطهير الشوارع والعمل على الانتهاء منها قبل انتهاء فترة الحظر حفاظا على صحة المواطنين وعدم تعرضهم للاختناق نتيجة التعرض لمواد التعقيم.

فيما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت، حيث يكون الغلق على مدار الـ24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ القليوبية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة منعقدة على مدار 24 ساعة لتلقى جميع البلاغات والشكاوى والمتابعة المستمرة لقرار رئيس مجلس الوزراء بالإغلاق التام لجميع المحلات التجارية والمقاهى والكافتريات والنوادى الرياضية وجميع الصالات الرياضية والأسواق عدا محلات السوبر ماركت والصيدليات والمخابز، مشدداً على تنفيذ قرار الغلق وفرض الغرامات والعقوبات على المخالفين وفقًا للقانون بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية مع مراعاة الظروف الاستثنائية التى تضمنها القرار والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال بشكل دورى فى الأوقات المحددة وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وشدد المحافظ على التنسيق الكامل بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورجال الأمن والشرطة وتواجدهم بالشوارع لتطبيق قرار حظر التجول على حركة المواطنين بكل حزم وقوة لمواجهة فيروس كورونا.

 

اجراء أعمال التعقيم خلال حظر التجوال

اجراء أعمال التعقيم خلال حظر التجوال

 

استخدام معدات المياه في التعقيم
استخدام معدات المياه في التعقيم

 

الدفع بمعدات التعقيم لنطهير الشوارع بالقليوبية
الدفع بمعدات التعقيم لنطهير الشوارع بالقليوبية

 

تعقيم الشوارع خلال فترة الحظر
تعقيم الشوارع خلال فترة الحظر

 

تعقيم شوارع القليوبية ضد كورونا
تعقيم شوارع القليوبية ضد كورونا

 


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