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القابضة المعدنية: اجتماع مع شركة أوكرانية لبحث مشروع تركيز الخام بمناجم الحديد

الإثنين، 30 مارس 2020 03:43 م
القابضة المعدنية: اجتماع مع شركة أوكرانية لبحث مشروع تركيز الخام بمناجم الحديد مدحت نافع
كتب عبد الحليم سالم

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كشف الشركة القابضة للصناعات المعدنية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ، عن مواصلة الاتصالات مع إحدى الشركات الاوكرانية ،لاستكمال الدراسات الخاصة بمشروع تركيز خام الحديد فى مناجم شركة الحديد والصلب ، والسعى لرفع نسب التركيز بالمعالجة الكيميائية .
 
وتتصف خامات الحديد بمنطقة الواحات البحرية بوجود شوائب مصاحبة للخام تنتشر بصورة متغيرة وغير منتظمة، الأمر الذى يؤدي إلى بذل مجهودات أثناء عمليات تعدين وتجهيز الخامات لضبط التحاليل والجودة فى الخامات المنتجة.
 
وأشار الدكتور  مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ل " اليوم السابع " انه تم عقد اجتماع مع قيادات الشركة الاوكرانية  بالفيديو كونفرانس لمتابعة اخر مستجدات مشروع تركيز خام الحديد ، لافتا ان نجاح المشروع كفيل بتحسين جودة منتج الشركة من الحديد نظرا لضعف تركيز الخام فى المحاجر حاليا .
أوضح أن الشركة القابضة لا تألوا جهدا فى هذا المشروع الذى يمثل أهمية كبيرة للصناعة الفترة المقبلة  خاصة للشركة .
 
وبحسب البيانات فإن شركة الحديد والصلب حققت خسائر خلال الخمس سنوات الماضية بلغت نحو  4.5 مليار جنيه بالرغم من تحقيقها ايرادات بلغت نحو 7 مليارات جنيه خلال نفس الفترة.
 
من الجدير بالذكر أن إجمالى احتياطيات الخام المثبتة بمنطقة الواحات البحرية، تبلغ  حوالى 203 مليون طن ، وتعد الشركة هى الوحيدة التى تقوم باستغلال خامات الحديد المحلية بمناجم أسوان (1958م – 1976م)، وحالياً بمناجم الجديدة بالواحات البحرية منذ عام 1973م.

الحديد والصلب

مدحت نافع

القابضة المعدنية

قطاع الاعمال العام

شركات أوكرانية

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