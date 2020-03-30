اليوم السابع
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خالد صلاح
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الفلبين تسجل 7 وفيات جديدة و 128 حالة إصابة بكورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 10:54 ص
الفلبين تسجل 7 وفيات جديدة و 128 حالة إصابة بكورونا كورونا
رويترز

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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين 7 وفيات جديدة و128 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد. وقالت ماريا روزاريو فيرجير وكيلة وزارة الصحة فى مؤتمر صحفى إن إجمالى عدد الوفيات ارتفع بذلك إلى 78 حالة والإصابات إلى 1546 حالة.

وأضافت أن السلطات تمكنت من رصد المزيد من الإصابات مع وصول آلاف من أجهزة الفحص وبدء عمل المزيد من المختبرات.

وكانت الرابطة الطبية الفلبينية، قد اعلنت يوم الخميس الماضى، عن وفاة تسعة أطباء فى البلاد بسبب فيروس كورونا، وذلك تزامنًا مع عجز المستشفيات عن استيعاب المصابين وشكوى الأطباء من عدم توفير الحماية اللازمة لهم، من جهته قال نائب رئيس الرابطة الطبية، بينيتو أتيانزا، فى تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار) الفلبينية، "لو كان الأمر موكلا إلى ، لطالبت بإجراء اختبار (الكشف عن الإصابة بالفيروس) للعاملين فى الصفوف الأمامية أولًا واختبارهم مجددًا بعد مرور سبعة أيام، لأن الأطباء قد يكونوا حاملين للفيروس".

 
 

الفلبين

كورونا

كورونا فى الفلبين

فيروس كورونا

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