اليوم السابع
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في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا..

الفريق ربيع يترأس اجتماع مجلس قناة السويس "بالفيديو كونفرانس"

الإثنين، 30 مارس 2020 06:13 م
الفريق ربيع يترأس اجتماع مجلس قناة السويس "بالفيديو كونفرانس" الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح

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ترأس الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، الاجتماع الدوري لمجلس إدارة الهيئة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة الأعمال الدورية واعتماد القرارات الإدارية المتعلقة بسير العمل في كافة مواقع الهيئة، والوقوف على حجم الإنجاز في المشروعات المختلفة، ومتابعة حركة الملاحة بالقناة وتقارير العبور اليومية والتي سجلت متوسط يومي لأعداد وحمولات السفن العابرة بلغ  54 سفينة و3.3 مليون طن حمولات صافية يومياً خلال شهر مارس.

في مستهل الاجتماع، أكد الفريق ربيع التزام الهيئة بتنفيذ توجيهيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نحو الاستفادة من التكنولوجيا المتطورة ومواكبة الرقمنة والتقنيات الحديثة في تحقيق التواصل الفعّال في ظل الظروف الاستثنائية الخاصة بانتشار فيروس كورونا المستجد covid 19.

ووجه رئيس هيئة قناة السويس، بمد العمل بالقرارات الإدارية التي اتخذها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والخاصة بتخفيف قوة العمل وتقسيمها بالتناوب بين العاملين لمنع الازدحام والتكدس وذلك حفاظًا على سلامة العاملين وعدم الإخلال بمصلحة العمل وضمان استمراره بكفاءة وانتظام.

كما تابع الفريق ربيع، التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا والتي يتم اتخاذها من قبل كافة الإدارات لحماية العاملين، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بكافة منشآت الهيئة ومرافقها الخدمية، والتأكد من انتطام حركة عبور السيارات بأنفاق قناة السويس والكباري العائمة والمعديات وتقديم الخدمات الطبية بكفاءة من قبل مستشفيات الهيئة ومراكزها الطبية.

وفي الختام، وجه الفريق ربيع التحية لكافة العاملين بالهيئة وحثهم على الالتزام بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامتهم وضماناً لانتظام العمل.

 

 


الفريق أسامة ربيع

رئيس هيئة قناة السويس

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