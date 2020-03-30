اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 10:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العراق يرصد "طيران غير مرخص" فوق مواقع عسكرية.. ورئيس الوزراء يحذر

الإثنين، 30 مارس 2020 09:15 ص
العراق يرصد "طيران غير مرخص" فوق مواقع عسكرية.. ورئيس الوزراء يحذر رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدى من أى عمل هجومى على مواقع عراقية منوها بأنه تم رصد "طيران غير مرخص" فوق مواقع عسكرية عراقية.

كانت القوات الأمريكية قد أعلنت انسمن قاعدة "كى 1" فى العراق، وتسلمها للقوات العراقية، أمس الأحد. وكانت القوات الأمنية العراقية قد تسلمت قاعدة القائم العسكرية فى الأنبار بعد انسحاب قوات التحالف الدولي منها فى وقت سابق من هذا الشهر.

وفى وقت سابق ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أنها ما زالت تبحث كيفية الرد على الهجمات التى استهدفت القوات الأمريكية في العراق، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكان مسؤول فى وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" قد نفى أنباء تحدثت عن نية القوات الأمريكية إعادة نشر المئات من قواتها فى العراق، وتحديدا من قواعد فى غرب الموصل وكركوك.

 
 

العراق

عادل عبد المهدى

حكومة تصريف الأعمال العراقية

مواقع عسكرية عراقية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أكاديمية روسية تعلن بدء ابتكار 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا

أكاديمية روسية تعلن بدء ابتكار 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا

إعرف إزاى وإمتى هيتم صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. فيديو

إعرف إزاى وإمتى هيتم صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. فيديو

اعترافات خطيرة للإرهابى محمد عفيفى حول محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

اعترافات خطيرة للإرهابى محمد عفيفى حول محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

"شكاوى البرلمان": ضم علاوات المعاش قرار تاريخى وأكثر من 4 ملايين مستفيد

"شكاوى البرلمان": ضم علاوات المعاش قرار تاريخى وأكثر من 4 ملايين مستفيد

انتهاء خامس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء خامس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

شاهد آخر أعمال تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة

شاهد آخر أعمال تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة

الكهرباء: 60% من العدادات الكودية يستخدمون خدمة تطبيق الدفع الإلكترونى

الكهرباء: 60% من العدادات الكودية يستخدمون خدمة تطبيق الدفع الإلكترونى

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

اختصاصات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى 7 نقاط

اختصاصات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى 7 نقاط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة