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العراق: صحة صلاح الدين تعلن خلو المحافظة من فيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 12:00 ص
العراق: صحة صلاح الدين تعلن خلو المحافظة من فيروس كورونا كورونا
كتب كامل كامل

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أعلنت مديرية صحة صلاح الدين، خلو المحافظة من فيروس كورونا بعد التأكد من أن المشتبه بها غير مصابة بالفيروس.

وقالت المديرية في بيان نشرته الوكالة العراقية "السومرية نيوز":" بعد اعادة اجراء 3 فحوصات مختبرية متتالية بعد الفحص الاول وفحص الملامسين للمشتبه بانها مصابة ب‍فيروس كورونا تبين انها غير مصابة بالفيروس".

وأضافت المديرية، "بذلك تعود محافظة صلاح الدين خالية من الكورونا".

يشار الى أن محافظ صلاح الدين عمار جبر خليل اعلن، عن تسجيل اول اصابة بفايروس كورونا في صلاح الدين.

يذكر أن محافظة ديالى، سجلت اليوم الأحد، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وقال فارس العزاوى مدير إعلام صحة ديالى -وفقًا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- إنه تم تسجيل حالة وفاة لرجل ستينى من أهالى مدينة بعقوبة، أصيب بفيروس كورونا، وأدخل الحجر الصحى قبل أربعة أيام.

وفى سياق متصل، أعلن مدير عام صحة النجف رضوان الكندى تعافى ستة مصابين من فيروس كورونا بالمحافظة.

و على صعيد أخر، قرر مجلس الوزراء بالعراق تأليف لجنة عليا لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد.

وحسب بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع" فإن "مجلس الوزراء قرر فى جلسته الاعتيادية تعديل قراره رقم (64)  لسنة 2020 ،وقرر تأليف لجنة عليا لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد تتولى وضع السياسات والخطط العامة والإشراف على تنفيذها وأخذ القرارات الرئيسية وتعزيز التكامل بين الجهات التنفيذية".

وأشار البيان، إلى أن "مجلس الوزراء قرر أيضاً منح وزير الصحة صلاحية إجراء المناقلة والتعاقد لغرض مواجهة فيروس كورونا".

 


محافظة صلاح الدين

العراق

كورونا

فيروس كورونا

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