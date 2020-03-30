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الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الإثنين، 30 مارس 2020 12:09 م
الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتب - أحمد يعقوب

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أكد رضا عبد القادر ، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، علي  استقبال جميع المأموريات الضريبية بمختلف المحافظات للممولين من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية ظهرا أثناء مدة فرض حظر التجوال.
 
وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالممولين المبادرة بتقديم اقراراتهم الضريبية وعدم الانتظار إلى اللحظات الأخيرة منعا للازدحام وحفاظا على سلامتهم وصحتهم ، لافتة أنه في حالة وجود اي استفسارات أو مشكلات الاتصال يمكن الاتصال  بالخط الساخن  16 لمركز الاتصالات المتكامل لتقديم الدعم للممولين والإجابة على كافة الاستفسارات وحل أي مشكلة قد تواجههم.
 
ودعا رئيس مصلحة الضرائب المصرية  الممولين من الأشخاص الطبيعيين بالاستفادة من خدمة تقديم الاقرارات الضريبية الكترونيا ، منعا للازدحام و حفاظا على سلامتهم في ظل ظروف مواجهة فيروس كورونا .
 
ومن الجدير بالذكر أن مصلحة الضرائب المصرية قد قامت بالعديد من الإجراءات الاحترازية والتيسيرات للممولين نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حيث قامت بمد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية للأشخاص الطبيعين حتى 16 إبريل منعا للازدحام ، وشجعتهم على تقديم اقراراتهم  الضريبية إلكترونيا بالغاء رسوم الدخول على المنظومة الإلكترونية للممولين من الأشخاص الطبيعيين ، وتوفير  سداد الضرائب اون لاين  لجميع الممولين ، بالإضافة إلى امكانية سداد المستحقات الضريبيه نقدا أو بشيكات ورقية بالوحدات التنفيذية ومأموريات المصلحة ، مع الإعفاء من كافة المصاريف الإدارية وذلك لفترة مؤقتة  خلال فترة تقديم الاقرارات الضريبية عن العام المالي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ هذا بالإضافة إلى امكانية السداد عن طريق البنوك .

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مصلحة الضرائب

حظر التجوال

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