الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

بكين (رويترز)

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، إن الصين سجلت 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى البر الرئيسى، أمس الأحد، بينها حالة عدوى محلية واحدة، انخفاضا من 45 فى اليوم السابق.

وذكرت اللجنة فى بيان اليوم الاثنين أنه تم تسجيل أربع حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالى عدد الوفيات بسبب الفيروس فى البر الرئيسى الصينى إلى 3304 فى 29 من مارس، وزاد عدد الإصابات الإجمالى إلى 81470.

وفى السياق ذاته، استؤنفت خدمات رحلات الركاب الجوية داخل الصين فى مطارات بمقاطعة هوبى بوسط الصين باستثناء مطار تيانخه فى حاضرة المقاطعة مدينة ووهان التى كانت المدينة الأكثر تضررا بفيروس كورونا الجديد اعتبارا اليوم، بينما استؤنفت خدمات رحلات الشحن الجوية فى جميع المطارات فى المقاطعة، وفقا لأشعار صادر عن مصلحة الطيران المدنى الصينية.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أقلعت طائرة ركاب تابعة لشركة فوتشو للخطوط الجوية على متنها 64 راكبا من مطار المضائق الثلاث فى مدينة ييتشانج بالمقاطعة متوجهة الى مدينة فوتشو حاضرة مقاطعة فوجيان بجنوب شرقى البلاد، حيث تعتبر هذه الرحلة الأولى من نوعها بعد استئناف حركة الرحلات الجوية فى المقاطعة، ما يشير إلى استئناف الطيران المدنى الذى كان معلقا لمدة شهرين تقريبا فى المقاطعة.