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الصحة العالمية: مصر وافقت على اجراء التجارب السريرية لأدوية كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 01:20 م
الصحة العالمية: مصر وافقت على اجراء التجارب السريرية لأدوية كورونا منظمة الصحة العالمية
كتب وليد عبد السلام وأمل علام

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قال الدكتور عمرو أبو العطا، مسئول برنامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمنظمة الصحة العالمية، إن مصر وافقت على المشاركة في إجراء الاختبارات السريرية لتقييم الأدوية المستخدمة في علاج مرض "كوفيد 19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
 
كانت منظمة الصحة العالمية، أعلنت أمس الأحد، إجراء تجربة لمقارنة فعالية 4 أدوية كل على حدة أو توليفة من الأدوية الأربعة لعلاج فيروس مرض "كوفيد -19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
 
وأضاف "أبوالعطا" في مؤتمر صحفي ينظمه المكتب القطري للمنظمة اليوم الاثنين: "مصر وافقت على المشاركة في إجراء الاختبارات السريرية لتقييم الأدوية المستخدمة بشكل صحيح في علاج كورونا، وبعد الإجراءات والأبحاث نستطيع تقييم فعالية الأدوية".
 
وأوضح أن هناك نوعين من الأدوية حالياً: الأول أدوية تمت الموافقة عليها لعلاج أمراض أخرى، وأدوية لم يتم الموافقة عليها بعد، وفي كلا الحالتين نحتاج إلى إجراء دراسات وأبحاث للتأكد من فعالية وسلامة الدواء وإجراء الاختبارات السريرية ، مشيرا الى أنه لا يوجد دواء محدد لعلاج الكورونا.
 
كانت المنظمة دعت كافة البلدان في الإقليم وخارجه للمشاركة في هذه التجربة التاريخية وإبداء استعداد لتسهيل هذه العملية ، وفى وقت سابق  ناشدت منظمة الصحة العالمية، دول العالم عدم استخدام أي أدوية لم يثبت فعاليتها بعد في علاج فيروس كورونا.

 


الصحة العالمية

التجارب السريرية

فيروس كورونا

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