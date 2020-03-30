اليوم السابع
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"الصحة العالمية " تدعوا المصريين لتطبيق اليات الوقاية من فيروس كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 12:16 م
"الصحة العالمية " تدعوا المصريين لتطبيق اليات الوقاية من فيروس كورونا مدير منظمة الصحة العالمية
كتب وليد عبد السلام

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أكد الدكتور جون جبور ، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر ضرورة التزام المصريين بجميع التعليمات الوقائية والإحترازية والقرارات الحكومية منعا لتفشي وباء كورونا مؤكدا أن فريق من الخبراء زار مصر خلال الأيام الماضية وأعد تقرير ا عن آليات مواجهة فيروس كورونا من جانب مصر .

 

وقال جون جبور فى مؤتكمر صحفى الآن يبث عبر الإنترنت حول نتائج بعثة مظمة الصحة العالمية إلى مصر لتقصي اليات مواجهة فيروس كورونا أن  مصر سجلت حتي الآن 607 حالة  مصابة بفيروس كورونا و182 حالة تحولت نتائجهم من ايجابي إلى سلبى في حين كانت نسب التعافي التعام من الفيروس 132 حالة باجمالي 40 وفاة حتي الآن .

 

ووجة جون جبور التحية خلال المؤتمر إلى الأطباء وجميع العاملين في الحقل الطبي لما يقومون به من مجهودر فى تقديم سبل الرعاية الصحية للمرضى ومواجهة المرض .

وكان بيان لوزارة الصحة أكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.
 
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
 

الصحة

الصحة العالمية

فيروس كورونا

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