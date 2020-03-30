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الصحة العالمية تحدد 3 رسائل للقضاء على انتشار فيروس كورونا بمصر.. تعرف عليها

الإثنين، 30 مارس 2020 01:43 م
الصحة العالمية تحدد 3 رسائل للقضاء على انتشار فيروس كورونا بمصر.. تعرف عليها منظمة الصحة العالمية
كتب ـ وليد عبد السلام وأمل علام

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قال الدكتورعمر أبو العطا، مسئول برنامج الترصد والاستعداد والاستجابة بمكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، إن هناك وفدا من منظمة الصحة العالمية قام بزيارة مصر واطلع على فريق التدخل السريع، لافتا إلى اطلاعه أيضا على الخطط الموجودة، كما تتضمن الاستخدام الأمثل للإمكانيات من مستشفيات وأسرة رعاية.
 
وتابع مسئول برنامج الترصد والاستعداد خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي المنعقد الآن لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، تقيم المنظمة لمصر جيد، مضيفا مصر لن تدخل السيناريو الأسوا فى حالة الإلتزام.
 
كما وجه "أبو العطا" ثلاث رسائل للمجتمع المصر: وجاءت على النحو التالى: الاهتمام بالنظافة الشخصية والذهاب فورا الى المستشفي فى حال الاشتباه، وزيادة الوعى تجاه المرض.
 
 
ووجه الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، رسالة شكر للأطباء المصريين وباقي الأطقن الطبية ممن هم في الخطوط الأمامية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره داخل البلاد.
 
وقال "جبور": "أود أن أوجِّهَ خالصَ شكري للأطباء وأطقم التمريض وغيرهم من العاملينَ في المجال الصحي في الخطوط الأمامية لمكافحة هذه الجائحة، إذ يبذلونَ قُصارى جهدِهِم لإنقاذِ الأرواحِ رغمَ التحدياتِ تحت قيادة حكيمة من قبل وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد".
 
وأضاف: "نحتاجُ إلى التزام من الحكومة والقطاع الصحي والمجتمعات على حدٍّ سَواء لمكافحة هذه الجائحة وهذا يتطلبُ أعلى قدرٍ من التنسيق والتعاون، إن كان على مستوى الحكومة أو ما بين الشعبِ والدولة. فجميعُنا معنيونَ بالأمر، ولكلٍّ منا دورٌ يقومُ به. فيجب أن نتضامنَ جميعاً، وينبغي ألاَّ ندعَ الخوفَ يتغلبُ علينا في معركتنا مع هذا الفيروس، وأيضا يجب أن نتعلمَ من تجارب الدول التي انتشر بها المرض ونساعدُ في تقليلِ الإنتشارِ المجتمعي".
 
 
 
 
 
 
 

 


الصحة العالمية

مصر

رسائل

فيروس كورونا

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