اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 10:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الصحة البحرينية: ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا إلى 279 حالة

الإثنين، 30 مارس 2020 10:20 ص
الصحة البحرينية: ارتفاع أعداد المتعافين من فيروس كورونا إلى 279 حالة وزارة الصحة البحرينية
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تعافى 7 حالات جديدة من فيروس كورونا الجديد "كوفيد – 19"، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 279 حالة حتى الآن.

وأشارت الوزارة البحرينية، عبر حسابها على تويتر، إلى أنه تم إخراج المتعافين من مركز العزل والعلاج.

1
 
من ناحية أخرى، أكد وزير شؤون الإعلام بمملكة البحرين على بن محمد الرميحى، أن دولة قطر لم تلتزم بقرارات وزراء الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذين عقدوا اجتماعًا أكدوا من خلاله وجود إجراءات احترازية مشددة تتعلق بالتنقل بين دول المجلس، متهما قطر باستغلال الظرف الاستثنائى الذى يمر به العالم كورقة سياسية وإعلامية.
2
 

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن ذلك جاء فى تصريح لوزير شؤون الإعلام البحرينى لبرنامج "مجتمع واعي" الذى يبثه تلفزيون البحرين، حيث شدد على أن استغلال هذه الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم لتحقيق أهداف سياسية دخيلة على مجتمعاتنا ليس مستغربًا على وسائل الإعلام القطرية، مؤكدًا أن عملية جلب مجموعة من إيران إلى قطر ومنها إلى سلطنة عمان دون علم أى جهة معنية بهذا الأمر يثير الكثير من علامات الاستفهام.

وأشار إلى أن امتعاض المواطنين القطريين فى عدد من دول العالم من عدم السماح لهم بالعودة إلى قطر دليل على أن الظرف الحالى يستوجب على الدول جملة من الإجراءات الاحترازية والاستعدادات الطبية التى تقوم بها مملكة البحرين بشكل مدروس وبالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة، مؤكدًا أنه لا يجوز من منطلق إنسانى استغلال هذه الورقة إعلاميًا بالصورة التى يحاول إعلام النظام القطرى الترويج لها.

 


البحرين

كورونا

الصحة البحرينية

كوفيد 19

فيروس كورونا

كورونا مصر

كورونا فى مصر

كورونا اليوم

اعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر اليوم

اخر مستجدات كورونا في مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البحرين تتهم قطر بعدم الالتزام بقرارات اجتماع مجلس التعاون لتحقيق أهداف سياسية

الأحد، 29 مارس 2020 11:21 م

تعرف على خطة البحرين لإجلاء مواطنيها العالقين فى الخارج خلال شهرين

الأحد، 29 مارس 2020 03:33 م

البحرين تنتقد تدخل قطر لإجلاء مواطنيها العالقين فى إيران: نيتهم مبيتة

الأحد، 29 مارس 2020 11:55 ص

البحرين تعلن ارتفاع عدد المتعافين من الإصابة بكورونا لـ265 حالة

السبت، 28 مارس 2020 06:34 م

البحرين: ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 254 بعد تسجيل 19 حالة شفاء

السبت، 28 مارس 2020 11:23 ص

البحرين تعلن تعافى 17 حالة من فيروس كورونا وارتفاع أعداد المتعافين لـ227

الجمعة، 27 مارس 2020 12:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أكاديمية روسية تعلن بدء ابتكار 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا

أكاديمية روسية تعلن بدء ابتكار 3 لقاحات مضادة لفيروس كورونا

إعرف إزاى وإمتى هيتم صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. فيديو

إعرف إزاى وإمتى هيتم صرف العلاوات الـ5 لأصحاب المعاشات.. فيديو

اعترافات خطيرة للإرهابى محمد عفيفى حول محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

اعترافات خطيرة للإرهابى محمد عفيفى حول محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق

"شكاوى البرلمان": ضم علاوات المعاش قرار تاريخى وأكثر من 4 ملايين مستفيد

"شكاوى البرلمان": ضم علاوات المعاش قرار تاريخى وأكثر من 4 ملايين مستفيد

انتهاء خامس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

انتهاء خامس أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى السابعة مساء اليوم

شاهد آخر أعمال تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة

شاهد آخر أعمال تطوير ميدان التحرير وسط القاهرة

الكهرباء: 60% من العدادات الكودية يستخدمون خدمة تطبيق الدفع الإلكترونى

الكهرباء: 60% من العدادات الكودية يستخدمون خدمة تطبيق الدفع الإلكترونى

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

"احترس من السجن".. ترويج الشائعات يقودك للكلبش ويحرمك من الحرية

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

اعرف اختصاصات الجمعية العمومية للفتوى بمجلس الدولة

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

كيف يُحسب المقابل النقدى لرصيد الإجازات للموظفين وفقا لقانون الخدمة المدنية؟

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

9 فئات تشملها العمالة غير المنتظمة تستفيد من مزايا التأمينات الجديدة

اختصاصات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى 7 نقاط

اختصاصات المحكمة التأديبية بمجلس الدولة فى 7 نقاط

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة