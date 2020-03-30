الشرطة البريطانية تتلقى بلاغات عن السعال.. والدوريات تضبط أشخاصا بتهمة "الكحة"

كتبت: نهال طارق

تسبب وباء كورونا في ظهور نوع جديد من الجرائم الني يعاقب عليها القانون وتصدر المحكمة أحكاما ضد مرتكبيها ، ورصدت صحيفة الإندبندنت البريطانية بعضا من هذه الجرائم التي يعامل فيها الجميع بالمثل.

وتلقت الشرطة البريطانية في الفترة السابقة عددا لا بأس به من البلاغات عن أفراد يقومون بالسعال عمدا.

وقالت شرطة مانشستر إنها تلقت بلاغا يوم ال 17 من مارس يفيد بقيام مراهق يبلغ من العمر 14 عاما بالسعال عن قصد بالقرب من امرأة عجوز (66 عاما) ويصرخ قائلا: "فيروس كورونا".

وفي الأسبوع الماضي ، أعلنت دائرة النيابة العامة (CPS) أن مثل هذه الحوادث ستعامل على أنها اعتداء وقد تم توجيه الاتهام إلى الصبي الآن.

وفي لندن تم القبض على رجل يبلغ من العمر 24 لتعديه على احد وحدات الشرطة أثناء سيرها في العاصمة ، حيث ظل يصرخ ويشير اليهم بألفاظ خارجة وعندما توقف الضباط للتحدث معه، قالوا إنهم صاح قائلا إنه مصاب بكورونا وبدا في السعال ونشر الرذاذ على الضباط.

وقال متحدث باسم السرطة إن الرجل بدأ بعد ذلك في مهاجمة الضباط بدنياً وتم القبض عليه للاشتباه في جرائم الاخلال بالنظام العام والاعتداء على ضابط.

وألقت الشرطة في برايتون القبض على رجل يبلغ من العمر 65 عامًا بعد ذلك بحوالي ساعة بعد أن زعم ​​أنه بصق عليهم واستخدم "كلمات أو سلوكيات تهديدية أو مسيئة أو مهينة".، وأجبر ضابط في مانشستر على الدخول في العزل كإجراء احترازي بعد السعال من قبل رجل يدعي أنه مصاب بفيروس كورونا يوم الخميس. وأخر أمام المحكمة يوم الاثنين متهمًا بالسعال المتعمد في وجه المسعف وقال له: "ها ، ها ، لقد حصلت عليه الآن".

ووفقا للتقريرأعلنت دائرة حماية الأسرة في الاسبوع الماضي أنه يمكن معاقبة السعال المتعمد على عمال الطوارئ بالسجن لمدة تصل إلى عامين، وقال ماكس هيل كيو سي ، مدير النيابات العامة: "هذه جريمة ويجب أن تتوقف. تقف شرطة الأحوال الشخصية وراء عمال الطوارئ والأساسيين ولن تتردد في مقاضاة أي شخص يهددهم أثناء قيامهم بواجباتهم الحيوية ".

كما مُنحت الشرطة السلطة للقبض على الأشخاص أو دفع غرامة تصل إلى 960 جنيهًا إسترلينيًا لخرقهم قواعد الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، حيث اغلقت الشرطة الأعمال غير الضرورية وحظرت التجمعات العامة لأكثر من شخصين.

وقال ضباط كبار إن الاعتقالات ستكون الملاذ الأخير ، حيث يحاول الضباط أولاً تشجيع الناس على اتباع القانون الجديد والعودة إلى منازلهم - واستخدام الغرامات - ولكن تم الإبلاغ عن العديد من الحوادث خلال عطلة نهاية الأسبوع، حبث تم اتهام رجل بمخالفة اجراءات الإبعاد الاجتماعي بعد أن تسبب في ذعر خارج سوبر ماركت.

وقالت الشرطة في وارينغتون إنها استدعت ستة أشخاص إلى المحكمة ليلاً بتهم تتعلق بجرائم فيروس كورونا بما في ذلك المشتبه بهم الذين تم القبض عليهم "في رحلة بسبب الملل" كما يقولون

وفي مؤتمر صحفي يوم الجمعة ، قال مسئولين إن قوات الشرطة تلقت مكالمات كثيرة من أفراد الجمهور الذين أبلغوا عن جيرانهم بزعم انتهاكهم الإغلاق واللوائح، وقال مارتن هيويت ، رئيس المجلس الوطني لرؤساء الشرطة ، إن الضباط "سيستجيبون بطريقة متناسبة" لأنهم يتعاملون مع غياب الموظفين بسبب فيروس كورونا.