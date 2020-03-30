اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 05:58 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

"الشارقة للإعلام" تطلق خدمة التصديق والاعتماد الإلكترونى

الإثنين، 30 مارس 2020 05:41 م
"الشارقة للإعلام" تطلق خدمة التصديق والاعتماد الإلكترونى حاكم الشارقة
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
أطلقت مدينة الشارقة للإعلام "شمس" خدمة التصديق والاعتماد الإلكتروني والتأكد من صحة التواقيع ومطابقتها وذلك على جميع الوثائق والمستندات الخاصة.
 
كما أطلقت خدمة استخراج التراخيص عبر موقعها الإلكتروني مع تقديم مجموعة من التسهيلات والخصومات لعملائها الرامية إلى تمكينهم من ممارسة أعمالهم بكفاءة عالية وتكاليف معقولة و ذلك انسجاما مع التوجهات العامة التي تنتهجها الدولة للحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع.
 
أعلنت هيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون، عن تقديم كافة برامج قنواتها الإذاعية بنظام العمل عن بُعد من منازل مقدمي البرامج، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لضمان سلامة أفراد المجتمع، والحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
 
 
وبثت هيئة الشارقة للإذاعة والتليفزيون، خلال الأسبوع الماضي، عدداً من برامجها التليفزيونية والإذاعية من منازل مقدميها، كما ستعمل الهيئة على تعميم التجربة على جميع البرامج الإذاعية على إذاعات "الشارقة، والقرآن الكريم، وبلس 95"، بحيث يتم بثها من المنزل بدءاً من الأحد المقبل، على أن تواصل الهيئة تقديم البرامج التليفزيونية بنظام المناوبة بين المذيعين حفاظاً على سلامتهم.
 
 
و قدم اثنان من مذيعي برنامج "الخط المباشر" البرنامج من المنزل. وسلط البرنامج الضوء على أهمية الحجر الصحي للوقاية من المرض، ووجه رسائل توعية للجمهور بأهمية الالتزم بالتعليمات الحكومية فيما يخص بقاء أفراد المجتمع في المنازل، وفقا لموقع "الإمارات اليوم".
 

الشارقة

الاعتماد الإلكتروني

التراخيص

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

هل يستحق طاهر محمد طاهر خلافة رمضان صبحى بالأهلي؟.. اعرف أرقامه واحكم بنفسك

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

كورونا وامتحانات الثانوية.. اعرف استعدادات التعليم لوقاية الطلاب "فيديو"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة