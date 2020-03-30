الشارقة الإنسانية بالإمارات تعفى أولياء الأمور من رسوم الفصل الدراسى الثالث

كتب محمد عبد المجيد

وجهت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمى مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بالإمارات، بإعفاء أولياء أمور الطلبة ذوى الإعاقة من رسوم الفصل الدراسى الثالث، نظراً للظروف الطارئة التى يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، علماً بأن المدينة مستمرة فى تقديم خدماتها ضمن برنامج التعلم عن بعد.

و وفقا لما نشر على موقع "الرؤية" الإماراتى، قالت مدير المدينة منى عبد الكريم اليافعي، إن نظام التعلم عن بعد يطبق باستخدام بوابة التعليم الذكية والمنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مما يشكل أساساً متيناً للبرنامج ونجاحه.

وأكدت، أن النظام يشمل جميع الفروع والأقسام لتقديم الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية للطلاب من مختلف الإعاقات، ويقوم اختصاصيو المدينة بتصوير مقاطع فيديو تعليمية وتدريبية يتم إرسالها إلى الأسر لتطبيقها فى المنزل.

وكان اختصاصيو المدينة، وإداريوها، انتظموا ضمن برامج تدريبية وفرتها المدينة من خلال المنصات الإلكترونية، للاستمرار فى تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب وفق الخطط الفردية المعتمدة.

وفى هذا المجال، توظف المدينة منصاتها الإعلامية وموقعها الإلكترونى للتوعية والتعليم والتواصل مع الأسر، عبر أرقام الهواتف الخاصة بجميع الأقسام والفروع للرد على أى استفسارات من قبل أولياء الأمور والمراجعين خلال أوقات الدوام الرسمي، وكذلك فيما يتعلق بتسجيل الحالات الجديدة الذى سيتم عن طريق الإنترنت أيضاً.

ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالمدينة، يتيح البث المباشر لأولياء الأمور التواصل مع الاختصاصيين وطرح الاستفسارات ونقاش المستجدات، وتواكب المدينة إجراءات السلامة كافة حيث تم تدريب العاملين فيها على ممارسات الوقاية المعتمدة، وتم تعقيم جميع المرافق وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأشارت اليافعى، إلى التزام المدينة بتوجيهات الدولة فيما يتعلق بالدوام، ويعمل حالياً 70% من موظفى المدينة عن بعد، ومن بينهم الموظفون ذوو الإعاقة والموظفون ممن تجاوزوا الـ60 عاماً وذوو الأمراض المزمنة والموظفات الحوامل، مؤكدة خبرة المدينة العريقة فى مجال العمل عن بعد باستخدام أحدث التقنيات وفى مختلف المجالات.