اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 مارس 2020 07:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الشارقة الإنسانية بالإمارات تعفى أولياء الأمور من رسوم الفصل الدراسى الثالث

الإثنين، 30 مارس 2020 05:57 م
الشارقة الإنسانية بالإمارات تعفى أولياء الأمور من رسوم الفصل الدراسى الثالث التعليم عن بعد بالإمارات
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجهت الشيخة جميلة بنت محمد القاسمى مدير عام مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بالإمارات، بإعفاء أولياء أمور الطلبة ذوى الإعاقة من رسوم الفصل الدراسى الثالث، نظراً للظروف الطارئة التى يشهدها العالم بسبب فيروس كورونا، علماً بأن المدينة مستمرة فى تقديم خدماتها ضمن برنامج التعلم عن بعد.
 
و وفقا لما نشر على موقع "الرؤية" الإماراتى، قالت مدير المدينة منى عبد الكريم اليافعي، إن نظام التعلم عن بعد يطبق باستخدام بوابة التعليم الذكية والمنصات الإلكترونية، بالإضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مما يشكل أساساً متيناً للبرنامج ونجاحه.
 
وأكدت، أن النظام يشمل جميع الفروع والأقسام لتقديم الخدمات وفق أفضل الممارسات العالمية للطلاب من مختلف الإعاقات، ويقوم اختصاصيو المدينة بتصوير مقاطع فيديو تعليمية وتدريبية يتم إرسالها إلى الأسر لتطبيقها فى المنزل.
 
وكان اختصاصيو المدينة، وإداريوها، انتظموا ضمن برامج تدريبية وفرتها المدينة من خلال المنصات الإلكترونية، للاستمرار فى تقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب وفق الخطط الفردية المعتمدة.
 
وفى هذا المجال، توظف المدينة منصاتها الإعلامية وموقعها الإلكترونى للتوعية والتعليم والتواصل مع الأسر، عبر أرقام الهواتف الخاصة بجميع الأقسام والفروع للرد على أى استفسارات من قبل أولياء الأمور والمراجعين خلال أوقات الدوام الرسمي، وكذلك فيما يتعلق بتسجيل الحالات الجديدة الذى سيتم عن طريق الإنترنت أيضاً.
 
ومن خلال مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالمدينة، يتيح البث المباشر لأولياء الأمور التواصل مع الاختصاصيين وطرح الاستفسارات ونقاش المستجدات، وتواكب المدينة إجراءات السلامة كافة حيث تم تدريب العاملين فيها على ممارسات الوقاية المعتمدة، وتم تعقيم جميع المرافق وفق أفضل الممارسات العالمية.
 
وأشارت اليافعى، إلى التزام المدينة بتوجيهات الدولة فيما يتعلق بالدوام، ويعمل حالياً 70% من موظفى المدينة عن بعد، ومن بينهم الموظفون ذوو الإعاقة والموظفون ممن تجاوزوا الـ60 عاماً وذوو الأمراض المزمنة والموظفات الحوامل، مؤكدة خبرة المدينة العريقة فى مجال العمل عن بعد باستخدام أحدث التقنيات وفى مختلف المجالات.
 

الامارات

الشارقه

الشيخه جميله بنت محمد القاسمى

ذوى الاعاقه

كورونا

فيروس كورونا

التعليم عن بعد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الإمارات تقرر تمديد العمل بنظام التعليم عن بعد حتى نهاية العام الدراسى

الإثنين، 30 مارس 2020 05:50 م

صور.. قضاء أبوظبى بالإمارات يعقد أول جلسة تقاض "عن بعد"

الإثنين، 30 مارس 2020 05:41 م

الإمارات تقرر استمرار التعليم عن بُعد حتى نهاية العام الدراسى بسبب كورونا

الإثنين، 30 مارس 2020 05:16 م

رئيس الإمارات يعتمد قانونا بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجى للسلع الغذائية

الإثنين، 30 مارس 2020 02:11 م

الإمارات.. "الجندى" العسكرية تواكب آخر المستجدات وتوزع إلكترونيا فى أبريل

الإثنين، 30 مارس 2020 01:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

بدء حظر التجول فى البلاد لليوم السادس وانتشار شرطى مكثف فى الشوارع

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

أخبار مصر.. الحكومة تقرر عدم قطع المياه عن العدادات مسبقة الدفع خلال الحظر

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

موازنة تاريخية لمصر بقيمة 1.7 تريليون جنيه.. وزيادة الأجور لـ335 مليار جنيه

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

قضايا كروية أثارت الجدل فى الحجر المنزلى بعد هجمة كورونا.. رحيل إكرامى وعاشور عن الأهلى.. ندم الحضرى وصديق على ارتداء قميصى القطبين.. تصريحات الكابيتانو وهجوم وائل جمعة.. والغضب المكتوم لمؤمن زكريا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

شاهد.. دعاء الشيخ أحمد الطيب لرفع وباء كورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

إنفو جراف.. احصل على وثيقة الزواج من منزلك عبر الإنترنت فى زمن الكورونا

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

من شعر راسك حتى قدميك.. اعرف مدة حياة "كورونا" على سطح الجسم "فيديو"

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

التيك توك والدعابة بإجراءات الحظر يقودك للسجن.. ضبط فتاتين اخترقتا حظر التجوال واستوقفتا سيارات بالشارع للتصوير والدعابة.. غرامة 20 ألف وإعداد أوراق القضية للمحاكمة.. وخبراء: البحث عن اللايك والشير السببب

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

فيديو .. "كورونا والانتخابات" حل الوباء ورفعت الصناديق

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

مكافآت السيسى للعاملين بالمنظومة الطبية لجهودهم فى مكافحة كورونا.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

زحام داخل قطار الزقازيق - القاهرة رغم تحذيرات وزير النقل.. فيديو

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

الضرائب: استقبال الممولين من الـ9 صباحا حتى الـ2 ظهرا خلال فترة حظر التجوال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة